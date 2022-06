Uručeni darovi gradonačelnika Prijedora bebama rođenim na Vidovdan

Majkama beba rođenih u prijedorskoj bolnici na Vidovdan danas su uručeni pokloni gradonačelnika Prijedora Slobodana Javora, saopšteno je iz Gradske uprave.

Riječ je o dječaku, drugom sinu Dijane Marković i djevojčici koja je treće dijete Aleksandre Balaban, poslije dva sina. Aleksandra će ubuduće svoje rođendane slaviti upravo sa svojom kćerkom budući da je i ona rođena na Vidovdan.

Načelnik Odjeljenja ginekologije u Bolnici "Dr Mladen Stojanović" Danica Gubić Plemić izjavila je da su od početka godine bila 294 porođaja, što je 37 manje u odnosu na isti period prošle godine.

"To je zabrinjavajuće i želimo da se to promijeni. Nadam se da će biti bolje u drugoj polovini godine i apelovala bih da mlade žene rađaju, jer je to naša sreća i naša budućnost", navela je Plemićeva.

Ona je dodala da je ova zdravstvena ustanova od prošle godine obezbijedila mogućnost bezbolnog porođaja, tako da i na taj način žele da pomognu majkama.