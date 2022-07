Uslovi za vožnju povoljni

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraća se bez zastoja i posebnih ograničenja, a na putevima je povećan broj motociklista, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radi preduzimanja bezbjednosnih mjera povodom održavanja komemorativnog skupa 11. jula u Potočarima, sutra se zabranjuje prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju od 9.00 do 15.00 časova na dionici magistralnog puta Caparde-Oraovac, a u subotu, 9. jula, od 15.00 do 22.00 časa na dionici magistralnog puta Drinjača-Milići.

U nedelju, 10. jula i ponedjeljak, 11. jula od 00.00 do 24.00 časa zabrana je na snazi na dionicama magistralnih puteva: Drinjača-Konjević Polje-Milići, Vlasenica-Mel Luke i Konjević Polje-Bratunac, te na dionicama regionalnih puteva Drinjača-Bratunac, Bratunac-Srebrenica i Srebrenica-Zeleni Јadar.

Zbog radova, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta granica Republike Srpske /Bakračuša/ - Nevesinje jedan.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionici magistralnog puta Ivanjska - Šargovac zbog izgradnje pristupne saobraćajnice na magistralni put.

Na dionici magistralnog Brod-Odžak, na lokalitetu mjesta Poloj i Liješće, zbog deminerskih radova, od 8.00 do 16.00 časova biće povremenih obustava saobraćaja u intervalima 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja. Radovi su planirani do 31. jula.

Zbog deminiranja povremenih obustava saobraćaja biće i na dionici magistralnog puta Šamac jedan-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina u periodu od 8.00 do 14.00 časova.

Na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor.

Zbog izvođenja deminerskih radova na dionici magistralnog puta M-I 103 Brod-Odžak, na lokalitetu mjesta Poloj i Liješće, u vremenu od 08:00 do 16:00 časova, dolazi do obustava saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja saobraćaja. Radovi su planirani do 31.07.2022. godine.

Zbog izgradnje razvodne mreže vodovoda izmijenjen je režim saobraćaja na dijelu magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš i na regionalnom putu Čelinac-Ukrina.

Predviđeno je da radovi traju do 25. jula.

Na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj jedan izmijenjen je režim saobraćaja radi isključivanja i uključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija otežano jednom trakom na dionici magistralnog puta Foča - Goražde, u mjestu Filipovići na liniji razgraničenja.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog prevoza vangabaritnog tereta neophodan je oprez i poštovanje uputstava ovlaštenih lica iz pratnje na putevima: Stanić Rijeka-granični prelaz Brod, ganični prelaz FBiH/Republika Srpska Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod, granični prelaz FBiH/Republika Srpska Stanić Rijeka-granični prelaz Brod i Ugljevik-granica Republike Srpske/FBiH Banj Brdo-Stanić Rijeka-auto-put-Banjaluka-Prijedor-granični prelaz Republika Srpska/FBiH Koprivna.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase iznad 30 tona na nadvožnjaku na dionici magistralnog puta Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora/Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa premašuje 16 tona.

U FBiH na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac, zbog radova, danas će biti obustavljen saobraćaj od 10.00 do 11.00, od 13.00 do 14.00 i od 16.00 do 17.00 časova, a alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac.

Zbog sanacije na vijaduktu "Klopče" na dionici auto-puta A-1 Zenica sjever-Zenica jug saobraća se preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene.

Na magistralnom putu Јajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu "Skela" tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom, dok se od 22.00 do 6.00 časova saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Zbog radova, saobraća se sporije i na putevima Žitomislići - Počitelj, Donji Vakuf - Travnik, Žepče - Zenica, Bihać - Bosanski Petrovac i Šamac - Orašje.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Do 30. septembra otvoren je granični prelaz Krstac - putni pravac Gacko-Nikšić.