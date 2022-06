BANJALUKA - BiH je danas u 8.07 časova potresao zemljotres intenziteta 4,8 stepeni po Rihteru, a podrhtavanje tla osjetilo se i u Banjaluci.

Kako javlja EMSC, epicentar je bio 20 kilometara sjeverozapadno od Širokog Brijega.

⚠Preliminary info: #earthquake (#zemljotres) about 20 km NW of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) 1 min ago (local time 08:07:12)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at: