Abazović: Temeljni ugovor SPC ili da se razilazimo

PODGORICA - Temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve definitivno je kamen spoticanja i nove manjinske vlade, što je pokazala polemika na današnjoj sjedici između premijera Dritana Abazovića i predstavnika SDP-a, stranake koja je bila koalicioni partneri DPS-a Mila Ðukanovića tokom njegove trodecenijske vlasti.

Raspravu je izazvala Informacija o odnosu države i vjerskih zajednica, odnosno Temeljnom ugovoru sa SPC, a najglasnijji protivnici su bili šef diplomatije Ranko Krivokapić i ministar odbrane i potpredsjednik vlade Raško Konjević.

I dok Konjević smatra da ovo pitanje nije trebalo da se nađe na dnevnom redu, pogotovo ne po hitnom postupku, Krivokapić je uobičajeno o Srpskoj pravoslavnoj crkvi govorio kao "Crkvi Srbije" koja je u Crnoj Gori nelegalno i da zato ne može ni da postoji Temeljni ugovor.

Krivokapić je ocijenio da Informacija o Temeljnom ugovoru ni metodološki nije informacija i dodao da ne postoji uzajamno priznanje između države i crkve.

On je kazao da naziv Temeljni ugovor postoji samo za državne subjekte, a "Crkva Srbije", kako tvrdi, jeste državni subjekt i to nelegalni u tom smislu, državnom smislu i ne može imati Temeljni ugovor".

"Država je međunarodni subjekt i ona registruje crkvu i priznaje crkvu", naveo je Krivokapić.

Na to je reagovao potpredsjednik vlade i ministar Vladimir Joković rekavši da je on kao Srbin ne dozvoljava da iko govori "Crkva Srbije".

Rekao je i da će SNP istrajati na temi Temeljnog ugovora sa SPC.

"Govoriti 'Crkva Srbije' je igranje sa crkvom. Ja kao Srbin ne dozvoljavam da iko govori Crkva Srbije", kazao je Joković odgovorajući Krivokapiću.

Abazović, koji je do sada više puta izjavljivao da je pitanje Temeljnog ugovora za njega gotova stvar, ali da se to pitanje previše politizuje, ponovio je i da je ovaj dokument identičan sa ugovorima koje Crna Gora ima sa drugim vjerskim zajednicama i da ne ne može da bude iznad Ustava i zakona.

"Problem ne postoji, ni u jednom segmentu. Ugovor koji treba da se potpiše identičan je ugovorima sa drugim vjerskim zajednicama i ne može da bude iznad Ustava i zakona", kazao je Abazović.

Istakako je da je taj ugovor legitimisanje međusobnih obaveza i prava.

"Ovdje nema nikakvih obećanja, ja se bojim da obećanja postoje sa drugih strana da se to nikada neće završiti. Hoću jednu stvar da vam kažem, ono što ovaj čovjek kaže ili potpiše, on će uložiti i zadnji atom da se to i sprovede u djelo, ako to podrazumijeva da nemamo više saradnju vrijeme je da se pozdravljamo", poručio je Abazović na sjednici, prenio je portal RTCG.

Rekao je i da Temeljni ugovor sa SPC za njega nije problematično pitanje.

"Ako zbog toga treba da se razdvojimo ja sam tu, i to treba da učinimo javnim i glasnim", naveo je Abazović i dodao da želi da se odluke donose i rješavaju otvorena pitanja.

"Neki čanovi vlade samo pokušavaju klizećim startovima da tako nešto uspore", naveo je Abazović.

Rekao je da on želi da doprinese pomirenju, te istakao da onaj ko to ne želi makar, kako je rekao, treba da bude neutralan.

"Ko želi da da doprinos dodatnim svađama mislim da mu nije mesto u ovom timu", poručio je Abazović.

Konjević je kazao da je o ovom pitanju postojao dogovor i da ga je on ispoštovao.

Smatra da Informacija o Temeljnom ugovoru nije smjela da se nađe na vladi po hitnom postupku.

"Ovo nije vaš materijal, trebalo je da se obavi bar elementarna konsultacija i nikakva velika priča", naveo je Konjević i dodao da vlada ne može da se opstruiše.