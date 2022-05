Bačena bomba na pekaru: "Ako je neko gladan, dam da jede, šta sad?"

BEOGRAD - Rano jutros nepoznata osoba bacila je bombu na pekaru u Bulevaru Zorana Đinđića na Novom Beogradu, saznaje Tanjug.

Nije bilo povrijeđenih, a manje oštećenje pretrpio je prodajni dio pekare.

Policija je izašla na lice mjesta i u toku je uviđaj.

Vlasnica pekare na koju je rano jutros bačena bomba na Novom Beogradu, Gordana Gligorijević, kaže da je očajna, da ne zna šta će sad jer nije bila ni osigurana.

"On je kamenom probio staklo, a to je duplo staklo i samo je ubacio bombu. I to je toliko puklo da to nije normalno. Pekar me zvao i kaže: 'Goco, u pekari je slomljeno staklo i cela pekara je u srči. Ne mogu da uđem.' Ja siđem i imam šta da vidim. Kasu jedino. Nema šta u pekari da se uzme. Mašine su teške da ih iznesu. Pekar je bio u autu, došao je na posao, i u tom trenutku se čula eksplozija. Ja se ni sa kim nisam posvađala", kaže Gordana za Telegraf.rs.

"Samo mogu da pomognem, ako je neko gladan - da mu dam da pojede i neću ništa da naplatim. Uveče u 18 sati ja sve podelim, ne prodajem u pola cene. Svi me u kraju znaju kao Majku Terezu. Ja ne znam na šta ovo liči. Policija kaže da je bomba neka. Sad se brinem, plašim se, imam dva sina. Groznica me sad trese od brige. Šta ću, da se ubijem ne mogu. Još nisam ni osigurala. Ja živim miran život, nisam zgazila mrava jednog, nisam zlo učinila", dodaje Gordana.