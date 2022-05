Čovjek s maskom prijeti na Twitteru: "Srbija je naša sljedeća meta"

Za sada nepoznata osoba prijeti građanima Srbije i predstavlja se kao član grupe Anonimus.

Dojave o bombama ne prestaju.

Samo u toku jučerašnjeg dana prijetnje o postavljenim bombama je poslato na adrese više od 90 osnovnih i srednjih škola. I danas je stigla dojava o navodno postavljenoj bombi u tržnom centru u Rajićevoj u centru Beograda.

Da je cijela stvar otišla predaleko govori i preteći sadržaj u okviru snimka koji se pojavio nedavno na Twitteru a koji je okačio korisnik koji se predstavlja kao navodno jedan od pripadnika poznate hakerske grupe Anonimus, prenosi Mondo.rs.

"Zdravo, Srbijo. Vi aktivno podržavate Rusiju u njihovim krvavim i terorističkim akcijama prema Ukrajini. Nije vas briga za ljudske žrtve i jadnu ukrajinsku djecu i zato ste vi naša sljedeća meta. Želim da vam postavim pitanje: Da li ste stvarno toliko glupi ili ne? Ali to nije važno u ovom trenutku, samo očekujte našu osvetu zbog svoje zaslijepljenosti i gluposti. Mi smo Anonimus, ne zaboravljamo i ne opraštamo. Očekujte nas", čuje se na snimku.

