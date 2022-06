Hrvatski zatvorenici prave bolja vina od nekih regija u Francuskoj

Ovi ljudi su najgori hrvatski kriminalci, osuđeni za najgora zlodjela, ubistva, silovanja, a rade jedno od najboljih vina na svijetu. Graševina, rajnski rizling i sivi pinot napravljeni u zatvoru na prestižnom svjetskom ocjenjivanju vina u Londonu, osvojila su tri bronzane medalje.

I tako je Graševina iz zatvora dobila bolje ocjene nego neka francuska vina iz regije Champagne.

Zapeli u Lepoglavi, ali ne i iza zidina. Pod vedrim nebom, s pogledom na zatvor, njegovi dugogodišnji stanari rade u vinogradu. I stvaraju vina koja su svjetski stručnjaci u Londonu ocijenili najboljima.

U konkurenciji 18 hiljada vina, tri su dobila bronzu. Prave ih zatvorenici, no smiju ih kušati tek kada iziđu iz zatvora. Jer ovdje je strogo pravilo - nula promila.

Nagrađena su zatvorska graševina, rajnski rizling i sivi pinot. Radi ih 30-ak od ukupno 400-tinjak zatvorenika u Lepoglavi, a sve pod budnim okom mentora Stjepana i drugih vinskih stručnjaka.

"Mi ih u svakom tom radnom procesu edukujemo, nadgledamo i kontrolišemo. Oni nažalost ne znaju je li to vino stvarno vrhunsko ili ne jer ga nisu probali. Ali trude se, trude se svi i baš im je zadovoljstvo kad čuju da je vino dobilo nekakvo priznanje", kazao je Stjepan Biškup, voditelj radionice poljoprivrede u Zatvora u Lepoglavi.

Čak 30 hiljada litara vina stane u vinski podrum u Zatvoru u Lepoglavi. Od 11 sorti grožđa radi se 13 vrsta vina. U vinski podrum ne može bilo koji zatvorenik. Tek ako je prošao dugotrajnu stručnu procjenu, većinom su to oni koji su već 'odležali' najveći dio kazne.

"Zatvorenik koji je izdržavao kaznu od 30 godina u zatvorenim uslovima, ovdje je zadnjih dvije godine jedan od najboljih radnika. Stiče radne navike, uskoro izlazi na slobodu, kroz dva, tri mjeseca i znamo da će naći posao. Već ima osiguran i nama je to znak da bolje da damo šansu takvim zatvorenicima, nego da izlaze s dodatnim otporom prema sistemu", poručio je Dražen Posavec, upravnik Zatvora u Lepoglavi.

Jer u Lepoglavi je naglasak na resocijalizaciji i zapošljavanju zatvorenika. A kao i svaki drugi radnik i oni imaju pravo na bolovanje i godišnji, za svoj rad plaćeni su, a nedavno im je stigla i povišica.

"Tako je. Kako raste osnovica državnim službenicima, tako i raste njihova osnovica. I danas vam je to prosjek 900 pa i više kuna plate", kaže Posavec.

Pa iako su nagrađena, vina im se prodaju za skromnih 30 do 40 kuna. A zainteresovnih za zatvorski rizling ima.

"To je za masu ljudi vrlo veliki motiv da kupe jer većina ljudi pita dali na etiketi piše da je to napravio Zatvor u Lepoglavi", kazao je Biškup.

I nisu napravili samo vrhunska vina. Stanovnici najstrože čuvanog hrvatskog zatvora prave i vrhunski med. Na Međunarodnoj izložbi u Zagrebu skoro su postali šampioni - bagrem im je osvojio zlato, a cvjetni med - srebro. Ove godine proizvesće ga dvije tone, a potom baš kao i vino - prodavati.

Mogu postati pčelari

"Unazad 10 godina imamo jednu zaista pozitivnu stranu resocijalizacije, a to je da svake godine školujemo zatvorenike za pčelare, a uz to smo i odškolovali naše pravosudne policajce", poručuje Posavec.

Pa je nakon 32 godine rada u zatvorskom sistemu, Ratko osim pravosudni policajac postao pčelar i edukator.

"Pomažemo zatvorenicima da i oni usvoje svoja znanja i mislim da to jako dobro utiče na njih. Uvijek ima zainteresovanih i teško je to odraditi, oni to prihvataju jer svako od njih bi htio da se nastavi vani baviti s takvim poslom", rekao je Ratko Jakopović, pravosudni policajac u Zatvoru u Lepoglavi.

Vinogradari, pčelari, voćari, uzgajivači svinja. Sve se to na ovoj farmi u okolini Zatvora uče zatvorenici kako bi se jednog dana, kada i ako, izađu iz Lepoglave mogli što bolje uklopiti u novi život.

