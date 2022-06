Mamić se obrušio na hrvatsko pravosuđe: Sodoma, gomora, najveća kolera

MOSTAR - Bivši vođa Dinama i bjegunac pred hrvatskim pravosuđem Zdravko Mamić, koji je zbog izvlačenja 52 miliona kuna iz kluba pravosnažno osuđen na šest i po godina zatvora, na konferenciji za novinare održanoj u Mostaru još jednom je teško izvrijeđao pravosuđe i pravosudni sistem u Hrvatskoj.

Povod za konferenciju za novinare, kako je rekao, je prošlosedmična odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske.

"Isti je sud, za stvari u istom sudskom postupku, tužbe braće Mamić odbio, a prihvatio tužbe gospodina Vrbanovića i gospođe Tajane Pernar", kazao je Mamić.

Tom odlukom, po njegovim riječima, "Ustavni sud se narugao meni, mojoj porodici, zdravoj pameti, ljudskosti i moralu".

Na tapeti mu se našao i Vrhovni sud RH.

"Progone cijelu moju porodicu. Učestvuju u najvećim zlima u Hrvatskoj", dodao je Mamić.

Osvrnuvši se na slučaj sa sudijama osječkog Županijskog suda, Mamić je rekao kako se ondje svaka presuda može kupiti "za litru i vodu", ali i da vlast voli korumpirane ljude na funkcijama kako bi njima mogla upravljati.

Uz psovke i vulgarnosti Mamić je sudijama poručio da su "banditi, sodoma, gomora, najveća kolera...", a za sebe je ustvrdio kako je "najpošteniji čovjek koji je ikada hodao Hrvatskom".

Osvrnuo se Mamić i na slučaj bivšeg hrvatskoga ministra obrazovanja Željka Jovanovića koji je ranije protiv Mamića dobio jedan spor.

"On je silom htio uništiti Dinamo, reprezentaciju i fudbal. On dođe na Poljud i sjedi u loži, uživa u rezultatima reprezentacije. Da sam ja bio tamo, on ne bi ni ušao na stadion", rekao je Mamić.

Dodao je kako je "bandi uvijek bilo bitno uništiti Dinamo, reprezentaciju oko koje se okuplja Hrvatska".

Medijima se izvinio na psovkama, rekavši kako nije siguran da će ga ikada više vidjeti na press konferenciji.

"Siguran sam da sam si pravnu situaciju otežao", komentarisao je uz ostalo na kraju Mamić.

Mamić je krajem maja podnio i tužbu Evropskom sudu za ljudska prava "zbog povrede prava na pravično suđenje, kršenja presumpcije nedužnosti te nezakonitog oduzimanja imovine od njegove supruge".

Braću Mamić čeka još i suđenje za aferu "Dinamo 2" u kojem je optužnica podignuta, a obojica su i pod istragom zbog podmićivanja sudija Županijskog suda u Osijeku.