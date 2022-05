Mihajlović: Dogovor Vučića i Putina veliki rezultat za bezbjednost i privredni rast

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović ocijenila je da je dogovor koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić postigao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o snabdijevanju gasom veliki rezultat za bezbjednost Srbije i privredni rast.

"Odlično je da imamo sporazum, jer to znači mirnu zimu i ujedno razvoj privrede koji nije moguć bez stabilnosti u gasnom sektoru, s obzirom na to da nam je industrija u velikoj mjeri gasifikovana. Dobra je i cijena, kao i period od tri godine, koliko je rekao predsjednik da će važiti novi ugovor. Dobićemo 2,2 milijarde kubnih metara po cijeni od oko 400 dolara, a to će zavisiti od cijene nafte", rekla je ona.

Mihajlovićeva je naglasila da slijede pregovori sa Gaspromom o dodatnim količinama, ali je svakako najniža cijena.

"Pojedine države u našem okruženju već imaju problema. Srbija ima dobru mogućnost, zahvaljujući dobrim odnosima dva predsjednika", rekla je Mihajlovićeva za televiziju Hepi.

Ona je dodala da je diverzifikacija dobavljača jedini put za stabilnost energetskog sistema u narednim decenijama i da Srbija radi na tome da obezbijedi različite dobavljače gasa.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je poslije telefonskog razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da će Beograd i Moskva potpisati novi gasni ugovor na tri godine, te da će, ako ono što su dogovorili bude realizovano, zima po pitanju gasa biti sigurna.

Vučić je naveo da će cijena gasa biti veoma povoljna i da će metar kubni Srbiju koštati i 10 do 12 puta manje nego u Evropi.