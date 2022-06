Milanović: Problemi bh. Hrvata bi se riješili kad bi Plenković i ja bili jedinstveni

​ZAGREB - Hrvatski predsjednik Zoran Milanović optužio je u srijedu hrvatskoga premijera Andreja Plenkovića za nejedinstvo hrvatske politike u rješavanju problema bosanskohercegovačkih Hrvata, ali se "još nada da će mu premijer u tome postati saveznik".

Milanović smatra da bi se problemi Hrvata u BiH brzo riješili kad bi on i Plenković bili jedinstveni.

"Sve bi bilo drugačije da smo Plenković i ja jedinstveni, da isto govorimo, pišemo i radimo, ali on to neće", kazao je Milanović novinarima za posjeta Međimurju.

Hrvatski predsjednik tvrdi da bh. Hrvati žele ono što on zagovara.

"Kad bi nas dvojica imali isti stav, da nećemo dopustiti 'zulum' nad Hrvatima, to bi istog trenutka došlo do ušiju ne nekog pomoćnikovog pomoćnika, ambasadora od tetke ili strine, nego do najviših dužnosnika tih država koji bi odmah shvatili da im se gužva s Hrvatskom ne isplati", rekao je Milanović.

"Moramo im reći da to nećemo to dopustiti, mi smo u EU i NATO-u i moramo im reći da im neće proći nijedan zarez s kojim se ne slažemo", kazao je.

Naglasio je da se tuđi problemi odmah poštuju, aludirajući na finski i švedski osjećaj ugroženosti od Rusije, a hrvatski se zanemaruju.

"Neka Finske i Švedske, nemam ništa protiv njih, ali nisam plaćen da bih udovoljavao njihovim željama", kazao je.

Ponovio je da Hrvatska u BiH zapravo traži vrlo malo.

"Samo da se poštuje odluka Ustavnog suda BiH koja je na snazi već šest godina i nalaže zaustavljanje potkradanje Hrvata, koje je u međuvremenu preraslo u zlostavljanje i gaženje, i da im se omoguće da sami biraju svoje predstavnike, a ne da im to rade Bošnjaci".

Dodao je da Hrvati u BiH sada imaju podršku samo "jednog roditelja".

"Hrvati u BiH žele ono što ja zagovaram, a zašto tome Plenković pruža otpor, to je već u sferi nedokučivog jer ne mogu shvatiti da se netko tako kukavički i vjerolomno ponaša", kazao je.

"Nama je tisuću puta važnije što se događa u BiH nego u Sjevernodonecku", rekao je Milanović.

Kazao je i da su nominalni predstavnik Hrvata u bosanskohercegovačkom predsjedništvu Željko Komšić i predsjednik bošnjačke stranke Bakir Izetbegović ti koji "gaze Dejtonski sporazum", a ne predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara kojega su Amerikanci nedavno sankcionirali zbog "kršenja 'dejtona' i etnocentričnog ponašanja'.

"Etnocentrično ponašanje, što je to? Neki ekvivalent rasizmu", upitao je Milanović.

"Čovjek se (Čavara) ponaša kao predstavnik onih koji su ga izabrali", rekao je Milanović i prozvao hrvatsku vladu da "o tome ćuti".

"Kakva je to poruka bosanskohercegovačkim Hrvatima? Zastrašujuća", komentarisao je Milanović, prenosi Hina.