Nove dojave o bombama širom Beograda - na meti mostovi, škole, tržni centri

Nakon prijetećih dojava o postavljenim bombama u beogradskim osnovnim školama, stigla je nova prijetnja da su postavljene bombe na mostovima u Beogradu, kao i u tržnom centru "Stadion", potvrđeno je srpskim medijima u MUP-u.

U MUP-u kažu da je među lokacijama gdje su dobijene dojave o bombama Brankov most, Most Gazela, Novi željeznički most, kao i Pančevački most.

Policijske ekipe su na terenu i provjeravaju svaku dojavu, kažu u MUP-u.

Dojava o bombi stigla je i u "Stadion" šoping centar u Beogradu, gdje je za 16.30 časova zakazana utakmica između FK Voždovac i FK Partizan, saopšteno je iz FK Partizan.

"Kad je reč o dojavi da je na TC Stadion postavljena bomba, Partizan je u kontaktu sa FK Voždovac i nakon pregleda MUP-a Srbije i potvrde da se utakmica može odigrati nastavićemo sa utvrđenim aktivnostima za danas", poručili su iz FK Partizan.

Danas je čak 97 osnovnih škola u Beogradu, kao i pojedine srednje škole dobile dojave o bombama, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Kako ističu, nakon detaljne provjere kontradiverzionih ekipa MUP-a u velikom broju škola, utvrđeno je da su dojave bile lažne, prenosi RTS.