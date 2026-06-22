BEOGRAD - Darko Vesković (46), poznat pod nadimkom Prika, ubijen je danas, 22.juna, u pucnjavi u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž, dok je još jedan muškarac teško ranjen. Prema navodima srpskih medija, Veskoviću se ranije sudilo za ubistvo Blaža Đurovića, a istražioci analiziraju snimke nadzornih kamera koje su zabilježile trenutke neposredno prije napada.

Naime kako saznaje Telegraf.rs Darku Veskoviću (46) zvanom Prika, koji je danas ubijen u kafiću u Kumodražu u Beogradu, sudilo se za ubistvo Blaža Đurovića.

Kako piše Telegraf.rs Đurović je likvidiran 10. marta 2018. godine na Dušanovcu ispred porodične kuće dok je policija nekoliko dana kasnije za likvidaciju osumnjičila Veskovića i Nemanju Ivanova.

Vesković je u tom trenutku bio nedostupan istražnim organima tako da je za njim bila raspisana Interpolova poternica. Uhapšen je početkom aprila 2018. godine na ulici u Zagrebu poslije informacija koju je srpska policija dostavila kolegama iz Hrvatske. Ivanov je uhapšen neposredno prije Veskovića, piše Telegraf.rs.

Mediji ga povezivali sa škaljarskim klanom

Kako ističu, Vesković je navodno bio blizak škaljarskom klanu i blizak saradnik Luke Bojovića i Filipa Koraća dok je Đurović, kako su mediji ranije pisali, slovio za pripadnika rivalskog kavačkog klana.

Darko V. (46) zvani Prika, podsjetimo, ubijen je sa leđa u kafiću u Kumodražu.

Nadzorna kamera iz kafića, kako nezvanično saznaje Telegraf.rs, snimila je trenutak kad se Darko V. pozdravio sa napadačem na vratima kafića.

Napadač pucao nakon kratkog razgovora

Zajedno su krenuli ka stolu gdje je Darko V. sjedio sa jednim muškarcem da bi poslije nekoliko koraka napadač navodno izvukao pištolj, ispalio mu nekoliko hitaca u leđa, a potom pritrčao i zapucao na njegovog prijatelja.

Darko V. je podlegao povredama na mjestu dok je njegov prijatelj, koji je pogođen sa dva metka, prebačen na VMA i ljekari mu se bore za život.