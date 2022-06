Olgica Markanović tri sata iznosila odbranu, tvrdi da nije kriva

BEOGRAD - U Prvom osnovnom sudu u Beogradu danas Olgica Markanović, ponovo negirala krivicu povodom optužbi da je zajedno sa Jasminom Tasić neovlašćeno preduzimala estetske zahvate na pacijentima.

Optužena Markanović je danas skoro tri sata iznosila svoju iznosila odbranu i tvrdila da samo jednu oštećenu u ovom predmetu poznaje i da je njoj radila kozmetički tretman.

Ona je objasnila da je oštećenoj K.M. dva puta radila tretman jer je, kako kaže, htjela još da koriguje kožu nosa.

Markanović je tvrdila da se K.M. nije pridržavala uputstva za negovanje tretirane regije, već da je sama skinula krastu koja se formirala i da je na to stavljala puder.

Takođe, ona je istakla da joj nije poznato ko je radio drugi put tretman oštećenoj, ali da je ona za to vrijeme bila u salonu.

Nakon drugog tretmana, oštećena K.M. je, kako kaže Markanović, počela da joj šalje prijeteće poruke jer nije bila zadovoljna dužinom oporavka od tretmana.

Ona je precizirala da joj je K.M. čak poslala prijeteću poruku u kojoj je pisalo "sada ćeš videti šta te čeka".

Markanović je na početku svoje odbrane tvrdila da se klijentima nije predstavlja kao medicinski radnik, kao i da nije nosila bijeli, već roze mantil.

Kako kaže, ona ne zna ko je osim nje koristio aparat "plazma pen", dok je naglasila da aparat koji se pominje u optužnici nije njen i da ga ona nije koristila.

Markanović je takođe rekla da je vlasnik salona njena nekadašnja saradnica Tasić, a da je ona dolazila na svakih 20 dana kako bi radila tretmane.

Ona je objasnila kako radi aparat koji je koristila navodeći da ne dodiruje samu kožu tokom tretmana.

Sljedeće suđenje je zakazano za 15. jul kada će svoju odbranu da iznese i Tasić.

Tužilaštvo je na nekom od prethodnih suđenju odbrani uručilo proširen optužni predlog , kojim se terete da su počinile teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi u saizvršilaštvu na štetu još šest pacijenata, pa se sada terete za ukupno 18 oštećenih pacijenata.

U saopštenju tužilaštva se precizira da se proširenim optužnim predlogom Markanović i Tasić terete da su od januara 2020. godine do 6. februara prošle godine salonu "Tayas" izvodile hirurške procedure i to invanzivnom primenom sredstva "O2 No Needle Mesotherapy - Beauty Maćine - Skin energy Activation Instrument", uz korišćenje injekcija lokalne anestezije "lidokain-hlorid" koje je davala okrivljena O.M, a zbog čega je 18 pacijenata imalo teške tjelesne povrede.

Tužilaštvo je predložilo sudu da nakon održanog glavnog pretresa Markanović osudi na pet godina zatvora, a njenu pomoćnicu Tasić na godinu i po.

Prije proširenja optuženja tužilaštvo je trazilo za Markanović tri godine zatvora, a za Tasić godinu dana.

One se takođe terete da su od 1. maja 2020. godine do 1. marta prošle godine u neregistrovanom "medicinsko-estetskom centru Tayas" u Beogradu u ulici Driničkoj br. 8a neovlašćenom i nepravilnom upotrebnom sredstva "plazma pen" prouzrokovale trajna oštećenja na tretiranim dijelovima lica oštećenih u vidu dubokih opekotina drugog i trećeg stepena.

Istovremeno su koristile injekcije lokalne anestezije koje nisu odobrene ("lidokain - hlorida"), koje su bile rizične po život oštećenih u slučaju alergijske reakcije, a zbog nepostojanja antišok terapije i edukacije okrivljenih, kao i same primene uređaja "plazma-pen" zbog korišćenja struje.

Markanović je nakon hapšenja na saslušanju u tužilaštvu negirala da se bavila nadriljekarstvom, odnosno medicinskim zahvatima za koje nema licencu.

U svojoj odbrani pred tužiocem ona je tvrdila da su usluge koje je pružala pacijentima bile kozmetičke prirode i da se nije predstavljala kao stručnjak iz oblasti medicine.