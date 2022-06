Pelješki most zvanično dobio ime "Pelješac"

ZAGREB - Pelješki most, koji premošćuje Malostonski zaliv dobio je zvanično ime i zvaće se jednostano - "Pelješac", piše danas zagrebački Jutarnji list.

Da je to i službeno ime potvrđuje tabla s nazivom koja je prošle sedmice postavljena na početku mosta na kojoj piše ''Pelješac'' a ispod je navedena njegova dužina - 2.404 m.

Davanjem imena "Pelješac'', piše list, poštovana je uobičajena praksa da se pri davanju imena infrastrukturnim objektima u pravilu koriste geografski toponimi područja u kojem se objekt nalazi.

U posljednjih godinu dana u javnosti su predlagana mnogobrojna imena za most - Oliver Dragojević, Libertas, Marko Polo, Most Domovine, Most Evrope, Most hrvatske cjelovitosti i slično.

Preostala je još jedna nepoznanica, a to je datum otvaranja ovog mosta za saobraćaj i dijela novog puta preko Pelješca koja se spaja sa mostom.

Prema nezvaničnim informacija, mosta i put bi trebalo da budu pušteni drugoj polovini jula.