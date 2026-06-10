BEOGRAD - Na suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. godine ubio 10 osoba, danas (10. juna) su članovi porodice ubijenih iznijeli završne riječi, prisjećajući se posljednjih trenutaka sa svojom djecom.

Majka ubijene Mare Anđelković, Dragana Anđelković, navela je da je njima 3. maja 2023. godine počeo pakao u životu, a da je svoju kćerku vidjela u mrtvačnici gdje je pokušala da joj ugrije ruke maramom.

"Ona nije to zaslužila. Imala je šest prostrelnih rana, od kojih je jedna bila u srce. Nije imala šanse", rekla je ona.

Za K.K. je izjavila da je strijeljao desetoro, a da se nije ni štrecnuo, kao i da mu je jedino bitno bilo da preživi.

Nina Kobiljski, majka ubijene Eme Kobiljski, navela je da oni žive sa činjenicom da je posljednji poklon koji su kupili svojoj kćerki traka za kosu, kojom su na sahrani sakrili ranu od metka na glavi, a ranu na grudima omiljenom haljinom.

"Presuda nije borba da se vrati prošlost, već da se spasi budućnost", poručila je ona i dodala da se, kada je vidjela fotografiju mlađe kćerke Kecmanovića kako puca, zapitala da li njihova mlađa kćerka ima šanse u ovom svijetu i da li oni (Kobiljski) nešto griješe.

Majka ubijene Katarine Martinović, Miljana Martinović, ukazala je sudskom vijeću da će ova presuda oštećenima mnogo značiti.

Život više nije život već pakao

Sestra ubijenog čuvara Dragana Vlahovića, Radica Vlahović Jovičić, za svog brata je navela da je uvijek bio nasmijan i da je mnogo volio djecu, kao i da je ogorčena što njihov život više nije život već pakao.

Snagu joj, kako je navela, daju majke koje su izgubile svoju djecu, a koje se drže dostojanstveno bez ružne riječi i uvrede okrivljenima.

Majka ubijene Ane Božović, Ninela Radičević, rekla je da je njen utisak da njenu kćerku nije ubio K.K. već Vladimir i Miljana Kecmanović svojim odgojem i ponašanjem.

Suzana Čikić Stanković, majka ubijenog Andrije Čikića, navela je da Kecmanovići ne znaju razliku između obrazovanja i brige o djetetu, i da su tokom suđenja zapravo pokazali koliko ne poznaju svoje dijete.

Zgaženi životi

Ona je navela da joj je na suđenju Miljana Kecmanović dobacila "Sram te bilo", i naglasila da zbog njihovog grubog zanemarivanja djeteta Čikići sada nemaju svog jedinog sina i da su im životi zgaženi.

Osuđujuća presuda će, kako je ocijenila, biti poruka svima onima koji se ne bave svojom djecom.

Prethodno su se svi punomoćnici oštećenih pridružili riječima tužilaštva da se okrivljeni osude na maksimalne kazne zatvora.

Vrijeme koje protiče ne smanjuje tugu

Punomoćnik oštećenih Goran Petronijević naglasio je da vrijeme koje protiče od tragedije ne smanjuje tugu kod oštećenih, jer moraju da žive sa bolom do kraja života i rekao da smatra da se dijete ne rađa kao zločinac već da to stiče u porodici.

Ponašanje okrivljenih na suđenju, kako je istakao, pokazuje da je K.K. imao tu nesreću da se rodi u takvoj porodici i da bi stvari možda bile drugačije da ga je otac vodio na liturgiju umjesto u streljanu.

"Okrivljenima svi drugi krivi sem njih samih"

Punomoćnik oštećenih Marko Janković rekao je da je sud sve dokaze dobio kada je Vladimir Kecmanović naveo da bi volio da zna šta se desilo njegovom sinu, dodajući da su okrivljenima svi drugi krivi sem njih samih.

"Sramota je da glava porodice ne krivi sam sebe", naglasio je Janković i dodao da će, ukoliko Vladimir Kecmanović bude osuđen na maksimalnu kaznu zatvora, to po žrtvi biti samo godinu i dva mjeseca zatvora.

"Ona je ponijela keks, on metke"

Punomoćnik porodice Martinović, Stefan Ćorda, u sudnici je pročitao pismo starije sestre ubijene Katarine Martinović, u kojem je, između ostalog, navedeno da je ona tog dana u školu ponijela keks koji je pravila, dok je sin okrivljenih u školu ponio oružje.

"Ona je ponijela keks, on metke. Moju sestru ste mi oduzeli. Ne zavaravajte se, krivi ste", navedeno je u pismu.

Poruke majke i sina

Punomoćnik oštećenih Nikola Nikodinović u sudnici je pročitao nekoliko poruka koje su razmjenjivali Miljana Kecmanović i njen sin.

U jednoj poruci je, kako je pročitao Nikodinović, K.K. svojoj majci napisao da je mrzi, a ona njega opsovala.

Punomoćnici oštećenih ranjenih pridružili su se krivičnom gonjenju i istakli imovinsko-pravni zahtjev.

Zakazano izricanje prvostepene presude

Sud je zakazao izricanje prvostepene presude 18. juna.

Tužilaštvo je u završnim riječima za Vladimira Kecmanovića tražilo jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 11 mjeseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu zatvora od tri godine.

Maloljetni K.K. je krivično neodgovoran jer u trenutku izvršenja zločina nije imao navršenih 14 godina.