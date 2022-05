LJUBLJANA - Zemljotres jačine 1,9 stepena po Rihteru pogodio je noćas Sloveniju, javlja EMSC.

Epicentar je bio na 27 kilometara od glavnog grada Ljubljane, a potres se dogodio oko 21.15 časova.

#Earthquake (#potres) M1.9 occurred 27 km E of #Ljubljana (#Slovenia) 4 min ago (local time 23:14:37). More info at: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/2iHO3PPK4s https://t.co/sCbX5vAO2x pic.twitter.com/ef7h3uyJ9l