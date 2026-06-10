Snažno nevrijeme u Sloveniji: Padao krupan grad, oluja se približava Hrvatskoj (FOTO)

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno gradom pogodilo je dijelove Slovenije, pričinivši značajnu materijalnu štetu i ostavljajući pojedina naselja bez struje.

Olujna fronta tokom večeri nastavila je kretanje prema Hrvatskoj, za čije je dijelove već izdato narandžasto upozorenje zbog mogućih jakih pljuskova, grmljavine i olujnog vjetra.

Facebook stranica Neurje.si objavila je prizore iz Škofje Loke, gdje je padao izuzetno krupan grad.

"Sve uništeno - bašte, drveće..."

Olujne ćelije kretale su se iz Italije prema sjeveroistoku i u jednom trenutku zahvatile područja sjeverno od Ljubljane. Stanovnici Komende navode da je „sve uništeno – bašte, drveće i zaštitne konstrukcije“, te da su ostali bez struje.

Prema podacima slovenačke uprave za civilnu zaštitu, posebno su pogođene opštine Naklo i Škofja Loka, gdje je zabilježeno po osam intervencija vatrogasaca, dok slijede Radovljica sa šest i Kranj sa pet prijava.

Vatrogasci su intervenisali i na području Tržiča, Preddvora, Šenčura, Gorenje Vasi-Poljane, Komende i Kanala ob Soči. Za sada nema informacija da je neko povrijeđen.

Olujna fronta pribiližava se Hrvatskoj

Kako prenosi Jutarnji.hr, radarski snimci pokazuju da se olujna fronta trenutno približava Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske izdao je narandžasto upozorenje za zagrebačku regiju od 20 časova, te za osječku regiju od 22 časa, zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i jakog vjetra.

Dio Slovenije nevrijeme je pogodilo i prethodne noći. Najveća šteta zabilježena je u opštini Žetale, gdje se aktiviralo oko 50 klizišta, oštećena su dva državna i jedan opštinski most, kao i dijelovi pojedinih puteva.

Prema riječima načelnika opštine Matjaža Kopšea, poplavljeni su i pojedini stambeni i poslovni objekti.

„U ovom trenutku naši prioriteti su bezbjednost građana, procjena stanja na terenu i stvaranje uslova za što brži oporavak od posljedica nevremena“, rekao je Kopše.