Uhapšena grupa koja je kamenovala brzi voz “Soko”

POŽAREVAC - Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislav Momirović izjavio je danas da je grupa koja je prije desetak dana kamenovala brzi voz na relaciji Beograd-Novi Sad uhapšena i procesuirana.

"Takođe smo uhapsili neke ljude koji su krali na trasi brze pruge. LJudi moraju da shvate da ova pruga koja je najkvallitetnija železnička infrastruktura u Istočnoj Evropi pripada građanima ove zemlje. To nije tek neka državna imovina, to je naša imovina, to je ponos ove zemlje i mi ćemo sve ljude koji se trude da je unište, da li zbog vandalizma ili neke protivpravne koristi, goniti i oni će odgovarati“, upozorio je Momirović tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici od petlje Požarevac na autoputu E 75 do Golupca.

Ministar je podsjetio da je zbog učestalih krađa i vandalizma na ovoj pruzi i u vozu, Ministarstvo formiralo prije nekoliko nedjelja operativnu grupu sa MUP-om i Republičkim tužilaštvom da bi se takvi incidenti i krivična djela procesuirali i sprečavali