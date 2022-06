Vučić: Koga vi zavitlavate?!

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti zbog otkazane posjete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu.

O detaljima otkazivanja posjete, Vučić govorio je u ponedjeljak uveče u Dnevniku RTS-a.

"Moram da kažem da nisam iznenađen", rekao je na početku Vučić.

"Rekao sam da očekujem komplikacije... Kod nas postoji skepsa šta god da izgovorim, nije to bilo preveliko iznenađenje. Mi smo iz dana u dan pratili kako to ide, promene rute", rekao je.

"Naravno da morate da izrazite nezadovoljstvo. Najpre sveukupnom atmosferom koja je napravljena u Evropi i svetu zbog dolaska Lavrova, takvu vrstu histerije kojoj je bila izložena mala Srbija ja dugo, dugo nisam video. Ne možete da verujete koliko je pritisaka bilo na Srbiju zbog te posete", rekao je.

"Ne mislim da je to moja lična hrabrost, već razuman i umirujući put u Evropi u kojoj danas nije lako čuti glas razuma i dijaloga, nije to pitanje sticanja ili gubljenja političkih poena", kazao je.

"Ja ne razumem, pogledajte sve iz okruženja, njihove medije i političare... Nama je u Srbiju stiglo više medija nego ne znam kada, čekajući da napadnu i ocrne Srbiju. A šta je to Srbija loše uradila? Kome smo nešto loše uradili ili je samo naše nepristajanje da budemo deo čopora izaziva nečiju glavobolju? Mogli ste da gledate tu histeriju, to je pokazalo šta oni žele. Oni vide da Rusiji ne mogu ništa i baš ih briga, onda hajde da se iživljavamo na malenoj Srbiji, od Karla Bilta do Hrvatske", rekao je Vučić.

"Ako pogledate taj rečnik u kom se neko ne odnosi kao prema komšiji i prijatelju... Da želim da se ponašam kao oni rekao bih - žao mi vas je, nisam naročito fasciniran njihovim pretnjama i naredbodavnim tonom. Više bih voleo da neko želi da razgovara sa nama. Mi smo osudili upad u Ukrajinu, ali Rusija je tradicionalni prijatelj Rusije", rekao je.

"Kako ćete Srbima da kažete da Rusija više ne može da bude naš prijatelj", upitao je.

"Mi imamo da razgovaramo o mnogo čemu. Hteo sam da pitam Lavrova kad možemo da dobijemo protivpožarni helikopter da brže gasimo požare u celom regionu", rekao je.

"A da pitam - kako je to Vučić veći zlikovac? Hoćete li to da kažete sutra Turskoj jer Lavrov ide u Ankaru? Hoćete da je izbacite iz NATO-a? Izgleda da možete da budete takvi samo prema maloj Srbiji", rekao je Vučić, prenosi B92.

On je konstatovao da je nekim liderima zemalja EU dozvoljeno da idu kod Putina u Moskvu.

"AP mrtav 'ladan slaže da je Vučić pogazio sve sankcije. Recite mi koje i čije? Kažu da ne koriste ruski gas, a kako? Puste ga da ode do Nemačke pa ga onda koriste odatle, onda taj isti gas koriste, ali kažu da više to nije ruski gas. Koga vi zaviltavate", upitao je.

"Neki Rusiji ne mogu ništa, pa se iživljavaju na Srbiji

Histerija koja se vidjela u prethodna 24 sata oko najavljivane posjete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji, pokazala je šta neki zapravo žele - pošto ne mogu ništa da učine ili kažu Rusiji, oni se iživljavaju nad Srbijom, izjavio je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da ne govori o Amerikancima ili nekim drugima, već o "nekim manjima".

Vučić je za RTS, komentarišući riječi Lavrova da je Srbija bila spremna da bude domaćin i da takvu politiku vidi kao hrabar potez, rekao da ne misli da je to njegova lična hrabrost, već racionalan, razuman, umirujući put u Evropi, u kojoj danas nije lako čuti glas razuma i dijaloga.

"Nije to pitanje sticanja ili gubljenja političkih poena, biće stvari koje se ljudima dopadaju, ili ne, ali mi moramo zemlju da sačuvamo", rekao je Vučić.

Ukazao je na ponašanje našeg okruženja, medija i političara iz okruženja, polovinu evropskih medija:

"U Srbiju je u poslednja 24 sata stiglo više zapadnih medija nego ne znam kada, čekajući da naprave sliku Vučića i Lavrova, ne zbog njega, Rusije… već da mogu da ocrne i napdanu Srbiju", naveo je Vučić.

Upitao je šta je Srbija loše uradila i kome je stala na sjenku, da li je bilo kome bilo šta oduzela, i da li to što ne želi uvijek da bude dio čopora, izaziva nečiju glavobolju.

"Da li zato ta mala zemlja ne sme da postoji", upitao je Vučić.

Kako je rekao, histeraija koja je viđena u pretodna 24 sata, sve je pokazala, ali on nije želio da učestvuje u tome.

"Ja ni reč nisam rekao, ali to je pokažalo šta žele. Vide da Rusiji ne mogu ništa, i tu ne mislim na Amerikance ili neke druge, oni su tiši i manje glasni, nego na neke manje, koji misle da imaju pravo da nas lupaju po glavi, a koji Rusiji ne smeju da kažu ni urade ništa, pa kažu - ajde da se iživljavamo na maloj Srbiji, od Karla Bilta do Hrvatske", rekao je Vučić.

"Šolc bi došao i da je Lavrov posetio Beograd"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi njemački kancelar Olaf Šolc došao u Beograd i da je šef ruske diplomatije danas posjetio Srbiju, kao i da to sada može da kaže.

Kaže da će Šolc svakako doći u Beograd s teškim porukama "za nas koje se mnogim neće dopasti".

"Tih nekoliko sati sa Šolcem (kada u petak poseti Beograd) su od velikog značaja za nas. Nemačka je za nas najveći trgovinski partner i najveći u svemu, najveći investitor, ulaže u fabrike, zapošljava 77.000 ljudi. Hvala kancelaru Šolcu, uvek sam oprezan i odgovoran, ali je bio korektan toliko da su iz njegovog kabineta oni rekli da čak i ako Lavrov dođe, doduše posle nekih mojih izjava, da bez obzira na to Šolc uvek vidi rešenje u razgovorima i u direktnom angažmanu i da će svakako doći", naveo je Vučić gostujući na RTS.

Ističe da su to rekli posle njegove, Vučićeve, prve izjave kad je rekao da ne zna da li će Šolc doći.

"Hvala mu na tome, neću to zaboraviti, Srbija to ume da ceni", poručio je Vučić.

Mi smo de fakto u vanrednom stanju

Vučić je, za RTS, kazao da se Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je Srbija, zbog krize u svijetu, de fakto uvela vanredno stanje.

vlasti bave svakim danom da građani ne bi osjetili nikakav problem.

Ukazao je na probleme, kao što je povećana potrošnja, na primjer šećera.

"Samo u Delezu juče prodato je 89,3 tona šećera. Imamo šećera dovoljno, ali logistika ne može da postigne da pokrije veliku potražnju. Iz celog regiona dolaze kod nas da kupuju", rekao je on.

Vučić je ukazao da su u Srbiji najjeftiniji šećer, ulje, sada i benzin, pa iz cijelog regiona dolaze da kupuju u Srbiji.

On je poručio da građani moraju da razumiju da neće biti jednostavno, i da to nije naša krivica, ali je obećao da će vlasti da se bore.