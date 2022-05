Vučić saopštio da li Srbija uvodi sankcije Rusiji

​DAVOS - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio detalje razgovora na Svjetskom ekonomskom forumu.

Kako je rekao, glavna tema skupa u Davosu ipak je bila Ukrajina, a na pitanje da li je primijetio u susretima sa svjetskim liderima da mu zamijeraju dobre odnose Srbije i Rusije, Vučić kaže da mu svi zamijeraju.

Govoreći o tome šta su tražili od njega, Vučić kaže da znaju da to ne ide tako lako.

"Oni govore šta je njihova ideja i šta oni očekuju, a šta će da traže, to je... Kako da dođu i kažu – ajde uvedi sankcije ili lepo izađi napolje. Kako da to traže? Ne ide to baš tako. To je moglo dok Srbija nije bila država", kaže Vučić.

Na pitanje postoji li mogućnost da Srbija uvede sankcije Rusiji, Vučić je rekao da za sada ne postoji takva mogućnost.

"Šta će biti u budućnosti, ja ne znam šta život donosi i kako će sve da izgleda. Ja nisam od onih koji se zaklinje pa ne ispuni nešto, ja više volim da se ne zaklinjem, a da uradim nešto. Uvek je taj pristup bio mnogo bolji i uvek sam tom pristupu mnogo više verovao nego onima koji se kunu u sve na svetu, treći dan znam da će da urade drugačije", navodi Vučić, prenosi B92.