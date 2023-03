Petrović "preživio" opoziv, SDS traži raspuštanje Skupštine

BIJELJINA - Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine, ostaje na toj funkciji, jer su tako u nedjelju, glasajući o opozivu, odlučili njegovi sugrađani, a iz njegove stranke, SDS-a, pozvali su na raspuštanje lokalnog parlamenta, u kojem je skupštinska većina predvođena SNSD-om.

Prema prvim, preliminarnim rezultatima referenduma, za opoziv Petrovića glasala su 14.954 birača, a protiv je bilo 32.294. On je, već u svom prvom obraćanju, odmah pozvao na ostavke.

"Moram da kažem i da u Skupštini grada, ljude koji su pokrenuli ovaj politički cirkus, odmah pozivam da, ukoliko imaju trunku morala, trunku savjesti, podnesu ostavke i da sami učine uslugu narodu Bijeljine, jer su sami sebe raspustili, a i narod je rekao da su raspušteni", rekao je Petrović.

Petrovićev stranački šef Milan Miličević, vršilac dužnosti predsjednika SDS-a, ima jasnu poruku za Vladu Republike Srpske.

"Ono što ću reći veoma je važno. Ja pozivam Vladu Republike Srpske da, u skladu sa važećim zakonskim propisima, predloži Narodnoj skupštini Republike Srpske da donese odluku o raspuštanju Gradske skupštine Bijeljina, koja nema legitimitet. Ovi rezultati pokazuju da ona nema legitimitet", rekao je Miličević.

Međutim, takav epilog je upitan, budući da Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa da Narodna skupština Republike Srpske može (a ne mora), na prijedlog Vlade, da raspusti skupštinu ako nakon postupka opoziva gradonačelnik ne bude opozvan. Stav Vlade, do zaključenja ovog broja "Nezavisnih", nismo uspjeli dobiti, niti nam se na pozive javljao Aleksandar Đurđević (SNSD), predsjednik Skupštine Bijeljina.

Oglasio se, međutim, njegov stranački kolega i šef Štaba Narodne koalicije za opoziv gradonačelnika Bijeljine Miroslav Milovanović, navodeći da će poštovati volju građana.

"U politici postoje i pobjede i porazi, ovoga puta mi smo poraženi i čestitamo drugoj strani", rekao je Milovanović, koji je i predsjednik Gradskog odbora (GO) SNSD-a Bijeljina, a na pitanje da li će biti promjena u GO SNSD-a zbog poraza, on je rekao da to treba pitati stranačkog lidera Milorada Dodika.

Nije promjene u bijeljinskom SNSD-u Dodik spominjao u svom prvom komentaru na aktuelna dešavanja u Semberiji, ali je izjavio da poštuje volju Bijeljinaca.

"SNSD i ja, kao predsjednik, poštujemo volju građana Bijeljine i uvijek smo je poštovali", naveo je Dodik.

Dodao je da je uvjeren da je referendum o opozivu gradonačelnika Bijeljine protekao u demokratskoj atmosferi.

"Za razliku od SDS-a, koji je juče počeo kuknjavu o krađi rezultata, uvjeren sam da je sve proteklo u demokratskoj atmosferi uz poštovanje svih propisa Republike Srpske. SNSD će nastaviti da ulaže napore u razvoj Bijeljine i njeno snažnije povezivanje s ostatkom Republike Srpske", naveo je Dodik u nedjelju naveče.

Petroviću stižu brojne čestitke, pa je tako, recimo, lider PDP-a Branislav Borenović naveo da je više puta do sada sila pobijedila narodnu volju, ali se na Bijeljini slomila.

"Bijeljina je bila i ostala svijetla tačka i bastion slobode. Referendum o opozivu je pokazao šta znači ujedinjenost u istom cilju, odnosno šta je stvarna volja glasača i birača i šta se desi kada su izbori pod punom kontrolom", naveo je Borenović.

Opoziv gradonačelnika, podsjetimo, pokrenulo je 25 odbornika Skupštine grada 8. februara, a podržala ga je široka Narodna koalicija "Pokrenimo Bijeljinu", predvođena SNSD-om.

Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije BiH, potvrdio je za "Nezavisne novine" da je sigurno da, prema sadašnjim zakonskim propisima, odnosno rokovima, Petrović ostaje na čelu Bijeljine do narednih lokalnih izbora.