Životnim pričama upozoravaju na opasnosti za volanom

TREBINJE, BILEĆA - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske pokrenula je važnu kampanju pod nazivom "Kad se život preokrene" s ciljem da kroz lične priče osoba koje su u saobraćajnim nesrećama zadobile teške tjelesne povrede ukažu mladima na važnost bezbjednog i odgovornog ponašanja za volanom.

Milija Radović, zamjenik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, kaže da ideja za realizaciju ovog projekta proistekla iz sličnih projekata zemalja u regionu.

"Prva s takvim projektom pod nazivom 'Još vozim, ali ne hodam' krenula je Slovenija, a sličnu akciju u Srbiji sprovodi Agencija za bezbjednost saobraćaja Srbije", kaže Radović za "Nezavisne".

Kako ističe, još prije nekoliko godina Agencija je krenula s pilot projektom kampanje u manjem kapacitetu, dok su ove godine projekat proširili na 15 lokalnih zajednica, a radionice su namijenjene učenicima završnih razreda srednjih škola.

"To je period kada oni planiraju polaganje vozačkih, upisuju se u auto-škole ili su već položili vožački ispit. To su neka prva vozačka iskustva, a mi želimo da im ukažemo na opasnosti koje sa sobom nosi nebezbjedno ponašanje u saobraćaju, odnosno koliko je opasno voziti pod uticajem alkohola, prekoračiti brzinu, ne vezati pojas i slično", govori on.

Kako bi ukazali na ova važna pitanja u kampanju su se uključili i mladi ljudi koja su pretrpjeli povrede u saobraćajnim nezgodama.

Dosad su posjetili Trebinje, Foču, Bileću i Višegrad, a predavanja su ostavila dobar utisak na mlade jer su imali priliku upoznati osobu koja je postala invalid nakon saobraćajne nesreće.

Jedan od učesnika koji su učenicima ispričali svoju životnu priču je i Dejan Trninić iz Banjaluke, koji je sa 19 godina doživio saobraćajnu nezgodu i zadobio teške tjelesne povrede, odnosno trajni invaliditet.

Upravo kroz svoj primjer želio je da ukaže svim učenicima koji tek postaju vozači na sve rizike i opasnosti koje ih očekuju u saobraćaju.

"U navedenim gradovima predavanja je s izuzetnom pažnjom poslušalo više od 300 učenika, a s obzirom na to da sam svoju životnu priču ispričao u potpunosti iskreno mnogi od njih su moje svjedočenje potresno doživjeli, dok pojedini učenici nisu mogli sakriti suze", kaže on.

Prema njegovim riječima, posebno emotivno iskustvo doživio je u Foči, gdje su, nakon održanog predavanja, dobili gromoglosan aplauz podrške nalik onom nakon završetka pozorišne predstave.

"Pojedini maturanti su tokom diskusije sami priznali da se neodgovorno ponašaju u saobraćaju, a možda najjači utisak na mene je ostavila učenica iz Višegrada koja je obećala da, kada položi vozački ispit, nikada neće sjesti za volan pod uticajem alkohola", kazao je on.

Poruku koju je nastojao da im prenese je da i 22 godine nakon nezgode, četiri zahtjevne operacije, te četiri godine provedene u invalidskim kolicima snosi posljedice povrede kičmene moždine.