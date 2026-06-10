Detalji pucnjave kod Banjaluke: Povrijeđena dva maloljetnika

BANJALUKA - Policijskoj upravi Banjaluka je danas, u srijedu, 10. juna, u 16.30 prijavljeno da se u mjestu Prijakovci dogodio incident u kojem su povrijeđena dva maloljetna lica, rečeno je “Nezavisnim novinama” iz policije.

Podsjetimo, prema nezvaničnim informacijama, riječ je o pucnjavi koja se dogodila u Prijakovcima kod Banjaluke.

“Povrijeđenim maloljetnicima se ukazuje ljekarska pomoć na UKC RS. Policijski službenici preduzimaju sve neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja”, rečeno je za “Nezavisne novine” iz policije.

O svemu je, kako su dodali, obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.