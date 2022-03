Dragan Cerovac oslobođen optužbi za pomaganje u otmici

​BANJALUKA - Dragan Cerovac iz Loznice oslobođen je u Okružnom sudu u Banjaluci optužbi za pomaganje kik bokserima iz Bijeljine Miljanu i Ljubanu Vidoviću u otmici Nenada Jakovljevića iz Bijeljine. Presudu mu je izrekla sudija Snježana Kudrić koja je navela da nije na siguran način način utvrđeno da je počinio krivično djelo za koje se tereti.

Ovo je Cerovcu treća presuda jer mu je Vrhovni sud RS dva puta ukidao osuđujuću presudu, pa je ovo drugi put da se mijenja optužnica u ovom slučaju.

Republičko tužilaštvo je na početku ponovljenog suđenja izmijenilo optužnicu te ga je ovaj put teretila za blaži oblik krivičnog djela, odnosno za pomaganje u otmici Jakovljevića.

Cerovac je prošle godine u ponovljenom postupku u Okružnom sudu u Banjaluci bio osuđen na šest mjeseci zatvora zbog učešća u otmici Jakovljevića.

Prethodno je 2019. godine Cerovac bio osuđen na 18 mjeseci zatvora.

Ovu presudu je kasnije ukinuo Vrhovni sud RS, a nakon toga je izmijenjena optužnica pa je iz nje izbrisano da je on djelovao u sastavu grupe sa braćom Miljanom i Ljubanom Vidovićem koji su inače u bjekstvu.

Zanimljivo je da tokom suđenja niko od saslušanih svjedoka, kao ni sam oštećeni nije optužio Cerovca, a oštećeni Jakovljević ga je čak i "branio" tokom svog svjedočenja.

Oštećeni je kako smo ranije pisali, prilikom svjedočenja rekao da za njega ne traži ni materijalnu ni krivičnu odgovornost jer on tog dana nije pokazivao netrpeljivost prema njemu.

Međutim, Cerovac je u zatvoru već proveo 14 mjeseci, te ukoliko ova posljednja presuda bude pravosnažna Cerovcu će morati biti isplaćena odšteta.

Inače braća Vidović su u bjekstvu od 14. maja 2018. godine, kada je Jakovljević otet i pretučen zbog duga prema braći Vidović, dok je Cerovac uhapšen u novembru 2018. godine na granici BiH i Srbije.

Prilikom otmice Jakovljević je, kako je ranije utvrđeno zadobio najmanje osam mehaničkih povreda, dok je na osnovu stomatološkog nalaza utvrđeno da je imao izbijen teći zub u gornjoj vilici i prelom krunice na lijevom očnjaku.

Osim toga vještačenjem je utvrđeno da je imao oguljotine na tijelu i bolove na dodir na grudnom košu i nosu, ali da je rengenom utvrđeno da nije imao lomove kostiju.

Prema navodima iz optužnice, Cerovac je taj dan dovezao Miljana Vidovića iz Loznice u Bijeljinu i s njim otišao u kafe bar "Burence" gdje su bili Miljanov brat Ljuban i Jakovljević.

Zatim je Vidovića i Jakovljevića odvezao do Gradske uprave Bijeljina te do knjižare gdje je sačinjen ugovor o pozajmici. Navodi se da je osim toga, Cerovac na zahtjev Miljana pristao da doveze Fikretu Mušanović kako bi ona umjesto braće sa Jakovljevićem potpisala ugovor. Nakon toga, Cerovac ih je sve odvezao do ćevabdžinice odakle je Jakovljević pokušao da pobjegne, ali ga je Miljan stigao kod teretane u koju ga je ugurao i pretukao.

Cerovac je tada dovezao Ljubana do teretane, a zatim obojicu braće i žrtvu odvezao u Amajlije.

Tokom vožnje Miljan je prijetio Jakovljeviću.

U Amajlijama su braća pretukla Jakovljevića, nakon čega ih je Cerovac vratio u Bijeljinu te braći Vidović rekao da mora da ide pa su on i Miljan otišli u Srbiju..