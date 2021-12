Šakićeva odbrana neće novi biološki trag već analizu starog

BANJALUKA - Odbrana optuženog Siniše Šakića zahtijeva da se vještači uzorak koji je koristio Biološki fakultet u Beogradu te da se poredi s elektroferogramima i nespornim DNK kako bi provjerili to vještačenje, jer tvrde da nije dobro urađeno.

Odbrana je negodovala na naredbu banjalučkog Okružnog suda za DNK vještačenje tragova s mjesta ubistva Slaviše Ćuluma (36) po njihovom prijedlogu, jer nisu zadovoljni tom odlukom te smatraju da to nije ono što su oni tražili, već novo vještačenje i novi dokaz koji ne žele.

Advokat Željko Šurlan pojasnio je da su zahtijevali vještačenje uzorka koji je po naredbi Republičkog tužilaštva analizirao Biološki fakultet te da se to uporedi s nespornim DNK optuženog i tako analizira to vještačenje, a Sud je naredio da se uzme novi biološki trag i vještači, a to nisu tražili.

Inače, kako je utvrdio Biološki fakultet, DNK trag Šakića nađen je na granama izuzetim s mjesta ubistva. Međutim, odbrana optuženog je tvrdila da su sporni uzorci s grana nepravilno izuzeti.

Predsjednik sudskog vijeća Branmir Jukić smatra da je jedino ispravno da se uzme novi uzorak sa izuzetog materijala i vještači te poredi sa DNK optuženog. Smatra da se ne može vještačiti uzorak koji je koristio Biološki fakultet jer je to dio tog vještačenja.

Kako je rekao Jukić, uzorak koji odbrana hoće da vještači je dio nalaza koji je uradio Biološki fakultet.

"Takođe, odbrana prigovara tom tragu i onda nema smisla vještačiti ga. Ako bi to uradili i dobili rezultat nepovoljan po optuženog odbrana bi prigovorila da je neispravno uzet uzorak", rekao je Jukić.

Ipak, kako je rekao, razmotriće prigovore odbrane, a odluku će donijeti do sljedećeg ročišta. Jukić smatra da su DNK trag i vještačenje najbitniji dokaz i da sve nedoumice u vezi s tim treba dobro raščistiti.

Svjedok Šakićeve odbrane bio je Tomislav Knežević iz Kneževa, kojem inače sude u predmetu "Trezor", a on je u sudnici rekao da je privođen zbog ubistva Ćuluma.

Prenoćio je u policiji i, kako je rekao, pretresali su mu kuću, ali nisu ništa našli. Prema njegovim riječima, poznavao je Ćuluma, a za Šakića tvrdi da mu je više poznanik nego prijatelj.

Sudu su po zahtjevu odbrane predstavljeni i dokazi, odnosno kacige koje su oduzete od Šakića tokom istrage.

Tužiteljka Snježana Petković rekla je da i ne tvrdi da su te kacige korištene u ubistvu, ali je na jednoj od njih nađen barut.

Prema optužnici, Šakić i nepoznata osoba su u šumi u banjalučkom naselju Dragočaj iz dvije automatske puške ispalili 22 hica i usmrtili Ćuluma 15. maja 2020. godine.