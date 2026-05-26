MODRIČA - U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila oko 14.45 časova u Skugriću jedna osoba je poginula.

Prema informacijama do kojih je Radio Modriča došla, dvije osobe su zadobile teže tjelesne povrede.

Ekipa Službe hitne pomoći Doma zdravlja Modriča zbrinula je povrijeđene, od kojih je jedna osoba uspješno reanimirana. Drugo osoba je, iako sa takođe teškim povredama u nešto stabilnijem stanju.

Oba povrijeđena lica nakon zbrinjavanja povreda u Hitnoj pomoći prevezena su u Bolnicu u Doboju na dalje liječenje.

Uzrok nesreće će biti poznat nakon obavljenog uviđaja.