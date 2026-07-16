Uselila se u tuđu kuću i uređivala je da u njoj živi: Potvrđena optužnica

PRIJEDOR – Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je optužnicu protiv žene inicijala S. C., koja se tereti da se neovlašteno uselila u tuđu kuću, opremala je i uređivala kako bi u njoj živjela.

Prema navodima optužnice, ona se u maju 2022. godine bez odobrenja uselila u kuću u vlasništvu druge osobe, gdje je započela njeno opremanje i sređivanje.

Nakon prijave, na lice mjesta izašla je policija, poslije čega je žena napustila kuću.

Tužilaštvo je tereti za krivično djelo protivzakonito useljenje.

Potvrđene još tri optužnice

Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je i optužnicu protiv muškarca D. L. iz Oštre Luke, kojeg terete da je iz nehata ranio kolegu tokom lova.

Prema optužnici, on je u oktobru 2022. godine lovački karabin, u kojem se nalazio metak u cijevi, ostavio na krov automobila. Prilikom zatvaranja vrata vozila puška je pala na zemlju i ispalila hitac koji je pogodio muškarca Z. V. u potkoljenicu.

Optužnica je potvrđena i protiv muškarca A. A. iz Prijedora, koji se tereti da se nakon isključenja zbog neplaćenih računa neovlašteno priključio na elektroenergetsku mrežu i time oštetio „Elektrokrajinu“ za 5.718 KM, prenosi Srna.

Pred sudom će se naći i Prijedorčanin V. T., optužen da je 2. avgusta 2021. godine, oko 23.45 časova, na regionalnom putu u Saničanima, upravljajući automobilom „reno klio“, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su povrijeđeni vozač i troje putnika iz drugog vozila.