Prosvjetni radnici radiće kao asistenti u nastavi

TUZLA - Od septembra škole u Tuzlanskom kantonu imat će asistente koji će biti podrška djeci sa poteškoćama u razvoju, ali roditelji i defektolozi zatražili su određene izmjene pedagoških standarda, posebno onih koji se tiču normi defektologa.

Novi pedagoški standardi uvode asistente u škole kao podršku djeci sa poteškoćama u razvoju.

Roditelji kažu da su svjesni problema nedostatka defektologa, ali da insistiraju da asistenti njihovoj djeci budu stručna lica.

"Mi smo tražili da se omogući da asistenti budu i defektolozi, ali nije nam to prošlo. Prosvjetni radnici će raditi kao asistenti u nastavi, pa ćemo vidjeti kako će to funkcionisati i treba li šta mijenjati", kazao je Vahidin Nurikić iz Udruženja "Imam pravo", koje se bavi podrškom djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju na području TK.

Nurikić ističe da ne treba svako dijete da ima asistenta, već će inkluzivni tim škole procijeniti kojem djetetu treba asistent i slat će tu informaciju u Ministarstvo da se raspiše konkurs za asistenta.

"Asistent će biti podrška djetetu dok je u školi. Poticat će ga da radi na času, da prati nastavu, da se presvuče, ode u toalet, biće podrška na izletima, da se socijalizuje itd. Ne mora to biti defektolog, ali mora biti empatična osoba koja će biti pratnja djetetu i to će raditi prosvjetni radnici", pojasnio je Nurikić, otac, desetogodišnjeg dječaka koji ima poremećaj iz autističnog spektra.

Iako su roditelji priželjkivali defektologe za asistente, to je teško, jer ih nema dovoljno. Inače, novi standardi kažu da jedan defektolog ima 11 i više djece sa poteškoćama u razvoju, što nisu prihvatili ni defektolozi, a ni roditelji te su zatražili izmjene.

"Dobili smo obećanja da će to biti ispravljeno. Napravili su previd u članu gdje je 11 i više učenika predviđeno na jednog defektologa. To je prepisano i odnosi se samo na izradu prilagođenog programa i rada u inkluzivnom timu u školama, a nisu uzeli u obzir edukacijsko-rehabilitacijski postupak koji defektolozi svakako rade u školama. Tako da će to morati prepraviti i smanjiti broj učenika koji će dobiti podršku defektologa", kazala je Edita Bašić, zaposlenica Centra za razvoj inkluzivne prakse Banovići. Ona je dodala da je u Pravilniku definisano da će defektologu koji će pomagati od pet do sedam učenika biti pokriveno pola radne norme, a osam i više puna norma.

Iz resornog ministarstva tvrde da su tokom rada na pedagoškim standardima nastojali unaprijediti prava svih kategorija koje su uključene u odgojno-obrazovni proces te da je zakonska obaveza uvesti asistente u škole.

"Pedagoški standardi su dinamičan proces. Nastojat ćemo da ih unaprijedimo. Što se tiče djece sa poteškoćama u razvoju, mi smo na više mjesta u pedagoškim standardima nastojali popraviti uslove u kojima se obrazuju. To ćemo činiti i u budućnosti i razgovarati sa svim akterima", rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja TK.