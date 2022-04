Sve o informacionoj bezbjednosti: "Prointer IT Infrastructure Days" okupio najbolje od najboljih

​Mnogo znanja, iskustava i sjajnih rješenja iz oblasti informacionih tehnologija - sve to su imali priliku da vide i razmijene brojni klijenti i partneri iz vodećih, svjetskih IT kompanija na konferenciji "IT Infrastucture Days", u organizaciji kompanije Prointer ITSS, članici Infinity International Group.

Nakon skoro dvije godine, u Trebinju se vidimo uživo na jednoj od najvećih regionalnih konferencija i zbog toga smo izuzetno zahvalni Prointeru, saglasni su učesnici skupa na kojem dominiraju rješenja iz oblasti cyber bezbjednosti, kao jednog od najvećih izazova današnjeg IT svijeta.

Pravi je trenutak i savršena prilika da predstavimo rješenja iz security portfolia, kaže Aleksandar Pavlović iz kompanije Cisco, regionalni sales menadžer za security portfolio za centralnu i jugoistočnu Evropu.

"Cisco sistem ima najbrojniji security portfolio od svih vendora na globalnom nivou, a danas smo predstavili Cisco secure ex platformu koja objedinjuje i integriše sva bezbjednosna rješenja i koja, takođe, može objedniti i neka druga rješenja pod svojom kapom. To znatno smanjuje vrijeme reakcije i automatizuje odgovore na rastući broj prijetnji u ovom turbulentom vremenu u IT sektoru", kaže Pavlović i naglašava da su se, nakon ograničenja izazvanih pandemijom, svi uželjeli susreta uživo i razmjene novih znanja i iskustava.

Takav utisak dijeli i Ante Maršić, Channel Sales Leader za centralnu i jugoistočnu Evropu kompanije Vertiv koji je, kaže, zahvalan Prointeru što ima priliku da uživo prisustvuje skupu na kojem istaknuti stručnjaci govore o najmodernijim IT rješenjima.

"Naša kompanija radi moderne DATA centre i IT infrastrukturu i danas smo prikazali visoke tehnološke standarde za najmodernije DATA centre što se tiče hlađenja i napajanja. Ovdje je zaista prisutna ogromna količina znanja", kaže Maršić.

S obzirom na sve veći broj cybersecurity incidenata, kako kod nas, tako i u čitavom svijetu, vodeća svjetska imena poput kompanija Checkpoint, Cisco, Fortinet, HPE, Lenovo, VEEAM, Vmware, prezentovala su neka od najboljih rješenja implementiranih kod klijenata. Među njima su i stručnjaci iz američke kompanije Dell iz koje naglašavaju da se i IT svijet konačno vraća "u normal" i da ih raduje veliki broj stručnjaka okupljenih u Trebinju.

"Mi pokrivamo kompletan portfolio, od klijentskih do cloud rješenja i sjajno je što smo imali priliku da razgovaramo o cyber recovery rješenjima, odnosno rješenjima za oporavak i o tome kakvu zaštitu pružaju. Zahvaljujem se Prointeru što je organizovao ovakav skup i što su njihovi klijenti i partneri imali mogućnost da vide i čuju mnogo toga o najsavremenijim tehnologijama", kaže Vladimir Spasić iz kompanije Dell.

Uz pohvale za organizaciju skupa i sve ono što se na njemu moglo čuti, Prointer je dobio još jedno veliko priznanje. Kompanija HPE uručila im je zahvalnicu za uspješnu poslovnu saradnju i očuvanje GOLD Hewlett Packard statusa, kao potvrde ulaganja u znanje i kompetencije.

Takva vrsta ulaganja nas je i dovela do najviših partnerskih statusa sa renomiranim IT kompanijama iz čitavog svijeta sa kojima nastavljamo saradnju na najvišem nivou, na obostrano zadovoljstvo, kaže Damir Vasić, rukovodilac sektora prodaje i marketinga u Prointeru.

"Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo vidjeti ovoliki broj IT stručnjaka i znalaca na jednom mestu. Pandemija je učinila svoje, pa smo u protekle dvije godine imali vrlo mali broj ovakvih događaja. Prošle godine smo organizovali sličan skup, ali je zbog epidemiološke situacije posjećenost bila trostruko manja, a u Trebinju smo zaista okupili veliki broj partnera i klijenata", kaže Vasić.

Izuzetno zadovoljni prezentovanim sadržajima i atmosferom, učesnici skupa napominju da su organizatori na sve mislili, pa i na zajednički izlet po lijepom, hercegovačkom krajoliku, kao sjajnu završnicu uspješne, trodnevne konferencije.