U Banjaluci održana konferencija "Innovative Ideas in Science - IIS2021"

BANJALUKA - Međunarodna naučna konferencija "Innovative Ideas in Science - IIS2021" održana je u Banjaluci.

Konferencija je održana u organizaciji Nezavisnog univerziteta i Univerziteta Cluj Napoka, North unuversity center of Baia Mare iz Rumunije, te univerziteta Hocheshule Kempten iz Njemačke.

Na konferenciji su svoje radove predstavili profesori Nezavisnog univerziteta Banjaluka, profesori iz Rumunije, Ukrajine, Poljske i Njemačke.

Učesnici su razmjenjivali nove ideje i nove pristupe nauci i visokom obrazovanju, s obzirom na situaciju prouzrokovanu virusom korona.

Između Nezavisnog univerziteta u Banjaluci i Univerziteta Cluj Napoka, North unuversity center of Baia Mare dogovoren je nastavak saradnje, kao I saradnja sa Faculty of engineerin Hunedoara-University of Timisoara.