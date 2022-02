Beč ne ukida 2G pravilo u gastronomiji

BEČ - Gradonačelnik Beča Mihael Ludvig najavio je danas, nakon što je austrijska vlada saopštila da dalje popušta epidemiološke mjere, da će ta pokrajina nastaviti sa uzdržannijim "epidemiološkim kursom".

"Ulazimo u novu fazu pandemije, ali to nije razlog da budemo nemarni. I danas imamo veoma veliki broj novozaraženih. Primijetili smo u Beču da je po završetku semestarskog raspusta ponovo došlo do skoka novozaraženih. To će druge pokrajine, u kojima je raspust u toku ili tek predstoji, tek primijetiti. Zato je potrebna dalja obazrivost", ukazao je Ludvig na pres konferenciji.

Dok je austrijska vlada danas najavila da će se od 19. februara u gastronimiji i hotelijerstvu, ali i drugim oblastima, preći sa "2G" na "3G" pravilo, u Beču će, u gastronomiji, istakao je Ludvig, ostati "2G" pravilo.

"Tamo gdje ne može da se nosi maska, ostavićemo 2G pravilo, a to je slučaj u gastronomiji", podvukao je on.

To znači da nevakcinisani i dalje neće moći u bečke kafiće, rastorane.

Ludvig je rekao i da će Beč, kao što je odlučila austrijska vlada, od 5. marta otvoriti noćnu gastronomiju, ali za razliku od ostatka zemlje uz "2G" ili "2G plus" pravilo.

"Nadamo se da će mart donijeti dalje poboljšanje situacije, pa će ove mjere moći da se ukinu", naglasio je on.

Ukazao je da Beč ostaje pri svojoj strategiji širokog besplatnog testiranja građana, jer se time otkrivaju zaraženi i sprečava širenje korone.

"Uticaćemo na austrijsku vladu da se besplatni testovi zadrže", najavio je on.

Međutim, prethodno je austrijski kancelar Karl Nehamer najavio dalje popuštanje mjera od 19.februara, i gotovo potpuno ukidanje od 5. marta.