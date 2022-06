DW: Nema jasnog pobjednika na izborima u Francuskoj

Nakon prvoga kruga parlamentarnih izbora čini da bi francuski predsjednik Emanuel Makron mogao da izgubi apsolutnu većinu. Novi glavni suparnik mu je koalicija političke levice NUPES pod vođstvom Žan-Lika Melanšona.

Nekoliko nedjelja nakon što je ponovo izabran na dužnost francuskog predsjednika, Emanuel Makron mora da računa s tim da će mu ubuduće biti teže da vlada zbog promjene odnosa snaga u Nacionalnoj skupštini.

U prvom krugu parlamentarnih izbora, zeleno-lijeva koalicija "Nova narodna ekološka i društvena unija" (NUPES) koju predvodi Žan-Lik Melanšon osvojila je gotovo isti broj glasova (25,7 odsto) kao i predsjednikov "Ensamble" (Zajedno) - 25,8 odsto. Prema zvaničnim podacima, razlika je bila samo 21.442 glasa - a Francuska ima oko 48,7 miliona birača s pravom glasa.

Komplikovan francuski izborni sistem dovodi u određenoj mjeri do velikih razlika između osvojenog procenta glasova i osvojenih mandata. Na kraju se, naime, broje samo glasovi pobjednika u svakom izbornom okrugu. Agencije za istraživanje javnog mnjenja procjenjuju da će Makronov tabor moći u drugom krugu izbora koji se održava iduće nedjelje da pridobije velik broj onih glasova čiji su kandidati otpali u prvom krugu.

Apsolutna većina ugrožena

Makronov "Ensamble" mogao bi da osvoji 255 do 295 mjesta od ukupno 577, koliko ima francuski parlament. Za apsolutnu većinu potrebno je najmanje 289 poslanika. Levi savez "NUPES" bi, uprkos tome što je osvojio velik broj glasova, mogao da dobije 150 do 210 mjesta u parlamentu. Ako Makron izgubi apsolutnu većinu, on bi morao redovno da traži podršku u drugim strankama i koalicijama, i da pristaje na mnogo više kompromisa, recimo po pitanju planirane reforme penzionog sistema.

Melanšon je već ocijenio da je rezultat izbora jasan udarac za njegovog suparnika Makrona.

"Istina je da je predsjednikova stranka u prvom krugu izbora poražena i pobijeđena", rekao je on sinoć u Parizu.

Desna populistkinja Marina Lepen je optimistična. Ona očekuje da će njena stranka "Nacionalno okupljanje" (Rassemblement National) ubuduće imati sopstvenu poslaničku grupu, za šta je potrebno 15 poslanika. Njena stranka, prema sadašnjim procjenama, može da računa na 10 do 30 poslanika.

Premijerka Elisabet Borne, koju je nedavno imenovao Makron, uoči drugog kruga izbora poziva na "nedjelju mobilizacije". Ona i još 14 članova vlade kandidovali su se i na parlamentarnim izborima i prijeti im opasnost da izgube ministarske fotelje ako ne pobijede u svojim izbornim okruzima.

Pitanje je međutim da li većina Francuza trenutno može da se "mobiliše". Prvi krug izbora je pokazao da su mnogi umorni od glasanja - odziv birača je zabilježio nov, negativan rekord: ni polovina Francuza s pravom glasa nije izašla na izbore.

(DW)