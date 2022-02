Djelo kokainskih kartela: Epidemija državnih udara širi se Afrikom

BISAU - Za čovjeka koji je nedavno cijelo poslijepodne proveo u pucnjavi i borbi, predsjednik Gvineje Bisau Umaro Embalo djelovao je izuzetno smireno.

Nekoliko sati nakon što su napadači zasuli njegove kabinete projektilima iz bazuka došao je na konferenciju u besprekorno ispeglanoj košulji kako bi uvjerio svoj narod da je pokušaj puča propao.

"Pet sati su nas napadali teškim oružjem", rekao je. "Ali naše su snage sigurnosti uspjele zaustaviti ovo zlo", dodao je, prenosi "The Telegraph".

Manje umirujuće je nepoznanica u vezi s tim šta je tačno bilo to "zlo". Je li to bila zavjera odmetnute vojne frakcije ili suparničkog političara, kao što su mnogi sumnjali? Ili je to kako je sam Embalo izjavio djelo mafije, kokainskog kartela iz Južne Amerike koji Gvineju Bisau koristi kao svoje krijumčarsko središte?

Ideja da bi narko-bosovi mogli ubiti izabranog šefa države mogla bi zvučati kao prenaduvan scenario. Ipak, u Gvineji Bisau to ne bi bilo pretjerano pomisliti 2009. godine ubijen je jedan od Embalovih prethodnika Nino Vieira, a smatra se da je ubistvo posljedica sukoba s kartelima koji su finansirali njegov režim.

Ono što još više zabrinjava je da je pokušaj "kokainskog državnog udara" samo posljednji u nizu udaraca stabilnosti Zapadne Afrike, budući da su tri druge tamošnje vlade svrgnute u proteklih 18 mjeseci.

Nekoliko dana prije napada na Embaloa, oficiri u Burkini Faso svrgnuli su predsjednika Roša Kaborea, okrivljujući ga da nije uspio zaustaviti islamističke militante koji su zauzeli regiju Sahel.

Nezadovoljstvo zbog izostanka napretka protiv islamista takođe je izazvalo državni udar protiv predsjednika Malija Ibrahima Keite u avgustu 2020. godine te pokušaj puča u Nigeru u martu 2021.

Čad, jedna od država u regiji Sahel, takođe je pod vojnom vlašću od prošlog maja, nakon što je njegov 30-godišnji predsjednik Idris Debi poginuo tokom borbi s protivvladinim pobunjenicima na sjeveru zemlje.

U oktobru prošle godine došlo je do državnog udara u Gvineji, južnom susjedu Gvineje Bisau, gdje je predsjednika Alfa Kondea - nekadašnjeg štićenika bivšeg britanskog premijera Tonija Blera svrgnuo komandant specijalnih snaga.