Festival u sjeni tragedije: Tinejdžerka izgubila život

KAMBRIJA - Djevojka (17) preminula je nakon što je doživjela zdravstveni kolaps na muzičkom festivalu "Kendal Calling" u engleskoj grofoviji Kambrija.

Hitne službe intervenisale su nešto prije 02.15 časova, a uprkos pokušajima reanimacije i pružanju hitne medicinske pomoći, tinejdžerka je preminula na licu mjesta.

Policija Kambrije saopštila je da je istraga o okolnostima smrti u toku, dok je porodica obaviještena i pružena joj je podrška specijalizovanih službenika.

Policija traži svjedoke događaja

Istražioci su pozvali sve koji su se u vrijeme incidenta nalazili u blizini šatora "Calling Out" ili panoramskog točka na festivalskom prostoru da se jave policiji i pomognu u rasvjetljavanju slučaja.

Organizatori festivala naveli su da su njihove službe obezbjeđenja i medicinski timovi odmah reagovali čim je djevojci pozlilo, te izrazili saučešće njenoj porodici i prijateljima, ističući da u potpunosti sarađuju sa nadležnim organima.

"Kendal Calling" jedan je od najpoznatijih ljetnih muzičkih festivala u Velikoj Britaniji i svake godine u Lejk Distrikt privuče oko 40.000 posjetilaca.

Ovogodišnje izdanje okupilo je brojne poznate izvođače, među kojima su Biffy Clyro, The Libertines, Gabrielle, Wolf Alice i Primal Scream, a program festivala nastavljen je uz pojačano prisustvo nadležnih službi, navodi "Metro".