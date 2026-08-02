Hamas optužio Izrael da pokušava da ugrozi primirje

​POJAS GAZE - Palestinski pokret Hamas optužio je Izrael da je pojačao vojne napade u Pojasu Gaze kako bi spriječio sprovođenje sporazuma o prekidu vatre koji je, prema navodima ove organizacije, postignut uz posredovanje međunarodnih medijatora i administracije predsjednika SAD Donalda Trampa.

Hamas tvrdi da je u napadima od nedjelje ujutro poginulo više od 18 Palestinaca, uključujući čitave porodice, te ocjenjuje da takve akcije predstavljaju pokušaj opstrukcije daljih pregovora.

Poziv međunarodnim posrednicima

U saopštenju Hamas je pozvao zemlje posrednike i garantore sporazuma da izvrše pritisak na Izrael kako bi obustavio vojne operacije i nastavio sprovođenje dogovorenih mjera.

Organizacija je napade okarakterisala kao ratne zločine i zatražila da međunarodna zajednica preduzme korake radi zaštite palestinskog stanovništva i utvrđivanja odgovornosti za, kako navodi, kršenje međunarodnog prava.

Prema ranije objavljenom prijedlogu nove faze mirovnog plana, predviđeni su postepeno razoružavanje Hamasa, fazno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze i uspostavljanje privremene palestinske administracije pod međunarodnim nadzorom.

Ipak, izraelske vlasti do sada nisu zvanično podržale sve elemente predloženog sporazuma, uz obrazloženje da postoje ozbiljne bezbjednosne rezerve u vezi sa njegovom primjenom, navodi TRT.