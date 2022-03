Klinton i Buš posjetili ukrajinsku crkvu u Čikagu

ČIKAGO - Bivši američki predsjednici Bil Klinton i Džordž V. Buš posjetili su ukrajinsku crkvu u Čikagu kako bi izrazili podršku ukrajinskom narodu.

Oni su u Crkvi svetih Volodimira i Olhe položili suncokrete, simbolično obmotane plavim i žutim trakama, što su boje ukrajinske zastave, prenosi Bi-Bi-Si.

"Amerika je solidarna s narodom Ukrajine dok se bori za svoju slobodu i budućnost", napisao je Buš na Twitteru.

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq