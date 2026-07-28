Litvanija dobila moćan adut za zaštitu svog neba

Letonija je bez naknade predala Litvaniji radarske sisteme Sentinel, čime će dodatno ojačati protivvazdušnu odbranu svog baltičkog saveznika.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Litvanije, odluka je donesena nakon prijedloga Sjedinjenih Američkih Država, dok je Letonija u međuvremenu prešla na alternativna rješenja za nadzor vazdušnog prostora.

Ministar odbrane Robertas Kaunas izjavio je da će novi radari značajno povećati efikasnost litvanskih sistema NASAMS, koji služe za zaštitu od aviona, helikoptera, krstarećih raketa i bespilotnih letjelica.

Jačanje odbrane istočnog krila NATO-a

Ministarstvo nije objavilo koliko je radarskih jedinica isporučeno niti kada je transfer obavljen.

Sentinel MPQ-64F1, koji proizvodi američki Raytheon, predstavlja mobilni trodimenzionalni radar s dometom do oko 120 kilometara i mogućnošću nadzora u svih 360 stepeni.

Litvanija posljednjih godina intenzivno ulaže u modernizaciju protivvazdušne odbrane, a još od 2017. godine nabavlja sisteme NASAMS, dok je u aprilu ove godine od norveške kompanije Kongsberg Defence & Aerospace preuzela i dva nova lansera.

Ovaj potez dodatno potvrđuje nastavak vojne saradnje baltičkih zemalja i njihovih NATO saveznika u jačanju bezbjednosti na istočnom krilu Alijanse, navodi "militarnyi".