Lukašenko: Ako bude trebalo, rasporedićemo nuklearno oružje

MINSK - Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da bi njegova zemlja mogla da drži nuklearno oružje ako se suoči sa bilo kakvim spoljnim prijetnjama.

"Ako naši protivnici preduzmu takve apsurdne korake, u Bjelorusiju će biti raspoređeno ne samo nuklearno, već i naprednije oružje kako bismo zaštitili našu teritoriju, rekao je Lukašenko.

Dodaje da ako ne bude prijetnji neprijateljskih zemalja, da neće ni biti nuklearnog oružja.

Lukašenko bi sutra u Moskvi trebalo da razgovara sa Vladimirom Putinom, prenosi Index.hr.

