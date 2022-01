Muškarca odnijeli talasi nakon erupcije na Tongi, plivao 27 sati

Muškarca (57) s Tonge, kojeg su u subotu nakon erupcije vulkana odnijeli talasi, na društvenim su mrežama prozvali "pravim Aquamanom".

Nakon erupcije vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha'apai poginule su najmanje tri osobe te je pokrenut razorni cunami koji je nanio štetu mnogim selima i gradovima te izazvao prekid komunikacija.

Lisala Folau, koji živi na malom izolovanom ostrvu Atata s oko 60 stanovnika, u vrijeme je cunamija obavljao svakodnevne poslove. Oko 19 sati su došli ogromni talasi i odnijeli ga u more, piše Reuters.

Folau je za Broadcom Broadcasting kazao da je krečio svoj dom kada ga je brat upozorio na cunami te da su ubrzo nakon toga talasi prodrli u njegovu kuću.

Prvo se popeo na drvo

Popeo se na drvo kako bi izbjegao prvi talas, ali kada se spustio, drugi veliki talas ga je odnio. Muškarac je rekao da je invalid i da ne može pravilno hodati.

"Samo sam plutao, unaokolo su me bacali veliki talasi koji su uporno dolazili", kazao je za radio-stanicu. Dodao je da je kasnije uspio preplivati 7,5 km do glavnog ostrva Tongatapua, stigavši do obale 27 sati kasnije - u nedjelju oko 22 sata.

Priča o Folauovom uspjehu postala je viralna po lokalnim Facebook grupama i drugim društvenim mrežama.

"On je Aquaman iz stvarnog života", napisao je jedan korisnik Facebooka referirajući se na lik iz stripa i filmova.

Ostrvo Atata, koja se nalazi oko osam kilometara sjeverozapadno od glavnog grada Tonge, gotovo je u potpunosti uništen u cunamiju.

