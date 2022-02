NATO upozorio Moskvu: Donjeck i Lugansk su dio Ukrajine

BRISEL - Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorio je danas Moskvu da ne prizna samoproglašene Narodne Republike Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine.

"Ako se to dogodi, to će biti još jedno eklatantno narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, jer nema sumnje da su Donjeck i Lugansk dio Ukrajine u okviru njenih međunarodno priznatih granica. Ne samo to, to će biti i kršenje sporazuma iz Minska, pa će dodatno otežati pronalaženje političkog rješenja u okvirima dogovora postignutih u Minsku", rekao je Stoltenberg novinarima u Briselu, prenosi Rojters.

U donjem dom ruskog parlamenta Dumi danas je glasanjem odlučeno da se zatraži od predsjednika Vladimira Putina da prizna dva otcijepljena regiona Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine, čiju nezavisnost podržava Rusija.