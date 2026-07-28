Patrioti, diplomatija i rat: Šta su dogovorili Tramp i Zelenski (FOTO)

VAŠINGTON – Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom razgovarao o mogućnosti licencirane proizvodnje presretačkih raketa za protivvazdušne sisteme Patriot, kao i o ubrzanju diplomatskih napora za okončanje rata.

Zelenski je nakon sastanka u Bijeloj kući na društvenoj mreži X naveo da su razmatrane i druge ideje koje bi mogle doprinijeti jačanju odbrane Ukrajine.

„Razgovarali smo sa predsjednikom o licencama za proizvodnju presretača za sisteme Patriot i drugim idejama koje bi mogle pomoći. Takođe smo razgovarali o diplomatiji, važno je ubrzati diplomatski proces“, poručio je Zelenski, prenio je Tanjug.

Dodao je da će timovi dvije zemlje usaglasiti detalje buduće komunikacije.

„Zahvalan sam Sjedinjenim Američkim Državama na snažnoj podršci“, istakao je ukrajinski predsjednik.

"Dobar sastanak" u Bijeloj kući

Zelenski je razgovor s Trampom ocijenio kao dobar, prenosi Srna.

„Hvala na svemu što zajedno činimo kako bismo zaštitili živote Ukrajinaca i postigli mir“, naveo je.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Na početku susreta izrazio je saučešće Trampu povodom smrti republikanskog senatora Lindzija Grejema.

„Bio je istinski prijatelj Ukrajine“, napisao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik boravi u jednodnevnoj posjeti Vašingtonu, gdje će, osim sastanka sa Trampom, prisustvovati i sahrani senatora Lindzija Grejema.

Tramp se sastao i s Netanjahuom

Nakon razgovora sa Zelenskim, Tramp se u Bijeloj kući sastao i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Prema navodima Bijele kuće, glavne teme razgovora bili su rat u Iranu, napredak pregovora s Libanom i napori za proširenje Abrahamovih sporazuma.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit saopštila je da su sastanci sa Zelenskim i Netanjahuom bili „pozitivni i produktivni“.

Oba sastanka održana su iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija.

Ranije je Tramp izjavio da između njega i Netanjahua postoje određena razmimoilaženja u vezi s vojnim operacijama, ali da su njihovi stavovi i dalje „veoma bliski“.

Nakon sastanaka, Tramp, Netanjahu i Zelenski prisustvovaće sahrani republikanskog senatora Lindzija Grejema.