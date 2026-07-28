Svijet

Patrioti, diplomatija i rat: Šta su dogovorili Tramp i Zelenski (FOTO)

Patrioti, diplomatija i rat: Šta su dogovorili Tramp i Zelenski (FOTO)
Foto: X.com | Zelenski i Tramp
T.R.

VAŠINGTON – Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom razgovarao o mogućnosti licencirane proizvodnje presretačkih raketa za protivvazdušne sisteme Patriot, kao i o ubrzanju diplomatskih napora za okončanje rata.

Zelenski je nakon sastanka u Bijeloj kući na društvenoj mreži X naveo da su razmatrane i druge ideje koje bi mogle doprinijeti jačanju odbrane Ukrajine.

„Razgovarali smo sa predsjednikom o licencama za proizvodnju presretača za sisteme Patriot i drugim idejama koje bi mogle pomoći. Takođe smo razgovarali o diplomatiji, važno je ubrzati diplomatski proces“, poručio je Zelenski, prenio je Tanjug.

Dodao je da će timovi dvije zemlje usaglasiti detalje buduće komunikacije.

„Zahvalan sam Sjedinjenim Američkim Državama na snažnoj podršci“, istakao je ukrajinski predsjednik.

"Dobar sastanak" u Bijeloj kući

Zelenski je razgovor s Trampom ocijenio kao dobar, prenosi Srna.

„Hvala na svemu što zajedno činimo kako bismo zaštitili živote Ukrajinaca i postigli mir“, naveo je.

Na početku susreta izrazio je saučešće Trampu povodom smrti republikanskog senatora Lindzija Grejema.

„Bio je istinski prijatelj Ukrajine“, napisao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik boravi u jednodnevnoj posjeti Vašingtonu, gdje će, osim sastanka sa Trampom, prisustvovati i sahrani senatora Lindzija Grejema.

Tramp se sastao i s Netanjahuom

Nakon razgovora sa Zelenskim, Tramp se u Bijeloj kući sastao i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Prema navodima Bijele kuće, glavne teme razgovora bili su rat u Iranu, napredak pregovora s Libanom i napori za proširenje Abrahamovih sporazuma.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit saopštila je da su sastanci sa Zelenskim i Netanjahuom bili „pozitivni i produktivni“.

Oba sastanka održana su iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija.

Ranije je Tramp izjavio da između njega i Netanjahua postoje određena razmimoilaženja u vezi s vojnim operacijama, ali da su njihovi stavovi i dalje „veoma bliski“.

Nakon sastanaka, Tramp, Netanjahu i Zelenski prisustvovaće sahrani republikanskog senatora Lindzija Grejema.

Prigovori i ispravke
Vezane vijesti:

Ukrajina - Rusija konflikt

Stotine dronova napale Moskovsku oblast: Pogođena stambena zgrada (VIDEO)

Stotine dronova napale Moskovsku oblast: Pogođena stambena zgrad

Putin kritikovao Zapad i podsjetio na događaje u Jugoslaviji

Putin kritikovao Zapad i podsjetio na događaje u Jugoslaviji

Hitno upozorenje Zelenskog: "Rusija je pripremila rakete, narednih 48 sati biće presudno"

Hitno upozorenje Zelenskog: "Rusija je pripremila rakete, naredn

Gori "ruski Amazon": Dramatični snimci iz Putinovog rodnog grada (FOTO/VIDEO)

Gori "ruski Amazon": Dramatični snimci iz Putinovog rodnog grada

Smijenjeni general ukrajinske vojske obratio se vojnicima i javnosti

Smijenjeni general ukrajinske vojske obratio se vojnicima i javn

Ukrajinski dronovi pogodili logističke centre, veliki požari u Rusiji (VIDEO)

Ukrajinski dronovi pogodili logističke centre, veliki požari u R

Heroj Ukrajine postao prvi čovjek vojske: Ko je Mihailo Drapati? (VIDEO)

Heroj Ukrajine postao prvi čovjek vojske: Ko je Mihailo Drapati?

Zelenski smijenio Sirskog

Zelenski smijenio Sirskog

Osveta za "ruski Amazon": Brutalan napad na Kijev (VIDEO)

Osveta za "ruski Amazon": Brutalan napad na Kijev (VIDEO)

Sergej Korecko novi premijer Ukrajine

Sergej Korecko novi premijer Ukrajine

Srbija jedina nije potpisala deklaraciju na samitu u Kijevu

Srbija jedina nije potpisala deklaraciju na samitu u Kijevu

Ukrajina produžila ratno stanje i mobilizaciju za još 90 dana

Ukrajina produžila ratno stanje i mobilizaciju za još 90 dana

Ukrajina mijenja političku strategiju: Zelenski predložio smjenu premijerke

Ukrajina mijenja političku strategiju: Zelenski predložio smjenu

Rojters: Putin odbacuje mirovne pregovore, priprema eskalaciju rata u Ukrajini

Rojters: Putin odbacuje mirovne pregovore, priprema eskalaciju r

Zelenski: Rusija sada uvozi gorivo, to je istorijski paradoks

Zelenski: Rusija sada uvozi gorivo, to je istorijski paradoks

Pelegrini: Slovačka će pružiti humanitarnu, ali ne i finansijsku pomoć Ukrajini

Pelegrini: Slovačka će pružiti humanitarnu, ali ne i finansijsku

Bild: Spriječen bombaški napad u Njemačkoj, osumnjičeni uhapšeni kod Srbije

Bild: Spriječen bombaški napad u Njemačkoj, osumnjičeni uhapšeni

Zelenski: Rusija sprema novi masovni napad

Zelenski: Rusija sprema novi masovni napad

Ostale vijesti
Najčitanije