Svijet

Zelenski smijenio Sirskog

Zelenski smijenio Sirskog
Foto: Tanjug/AP/Arhiva | Zelenski smijenio Sirskog
M.B.

KIJEV - Vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Aleksandar Sirski smijenjen je sa funkcije odlukom predsjednika Vladimira Zelenskog, saopštio je ukrajinski poslanik Aleksij Gončarenko.

"Zelenski je smijenio Sirskog", objavio je Gončarenko na "Telegramu".

Prošle sedmice, Zelenski je odlučio da još jednom promijeni sastav Vlade, uključujući smjenu ministra odbrane Mihaila Fedorova, što je izazvalo proteste širom zemlje.

Fedorov je rekao da je podnio ostavku zbog dugotrajnog sukoba sa Sirskim, prenosi Srna.

"Gardijan" je nakon toga pisao da je donesena i odluka o smjeni Sirskog, ali da je nejasno ko će ga zamijeniti i da bi to morao da bude neko ko neće politički ugroziti Zelenskog.

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