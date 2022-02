Petogodišnjak pao u bunar, kopaju rupu paralelno kako bi ga spasili

Rajan, petogodišnjak iz Maroka, u utorak je pao u bunar dubok 32 metra, a spasioci već danima kopaju rupu paralelno s bunarom ne bi li ga spasili.

Petogodišnjak je u bunaru već gotovo tri dana, a dobra je vijest da su mu spasioci uspjeli poslati kiseonik i vodu. Takođe, do njega je spuštena i kamera kako bi u svakom trenutku pratili njegovo stanje i šta se događa.

Marokanska novinska agencija MAP javila je da je bušenje rupe kojom ga planiraju spasiti pri samom kraju, s "nadom da će 32 metra dostići u idućih nekoliko sati", prenosi Index.

Na mjesto događaja upućen je tim ljekara koji će obaviti prve preglede i eventualnu reanimaciju nakon što dječak bude spašen.

Spasioci su uspjeli poslati Rajanu kiseonik i vodu putem cijevi, a u pripravnosti je i policijski helikopter koji će ga odvesti u obližnju bolnicu.

Portparol vlade Mustafa Baitas obećao je da će dijete uskoro biti spašeno.

"Naša srca su uz porodicu i molimo se da se on vrati s njima što je prije moguće", rekao je on.

I think everyone of us, every Moroccan around the globe is awake, watching and praying for 5-year-old #Rayan to be rescued and reunited with his parents. It’s midnight in #Morocco now and they’re still digging to be able to reach Rayan. pic.twitter.com/IxbPNDm0PV