Porođaj u stanici metroa u Kijevu: Fotografija male Mie obišla svijet

Dok Ukrajinom već treći dan odzvanjaju detonacije zbog ruske vojne akcije u ovoj zemlji, u stanici metroa gdje na hiljade ljudi traži spas, jedna žena je unela novu pometnju koja se na kraju lijepo završila.

Kako piše BBC, vozovi koji ne saobraćaju u Kijevu otvoreni su za sve ljude koji se tamo žele da se sklone pa se tamo našla i jedna trudnica, koja je sinoć na ovom mjestu rodila djevojčicu i dala joj ime Mia.

Fotografija Mijine majke (23) brzo je obišla svijet, a vijest o njenom rođenju brzo se pročula i na društvenim mrežama.

Reports of strike at Ukraine’s cyber command in Chasiv Yar #Kyiv - with one officer dead, 3 injuries, 1 MIA. Serious fighting all across city. But there’s good news too: two hours ago a baby was born this morning in an underground metro station shelter. Life goes on. pic.twitter.com/j35cDMvYRN