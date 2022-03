SAD protjeruju još jednog člana ruske misije u UN

NJUJORK - SAD protjeruju ruskog ''obavještajnog operativca'' koji radi u Ujedinjenim nacijama, rekao je danas portparol Misije SAD pri UN.

Vašington je započeo u ponedeljak proces kojim se ''zahtjeva odlazak jednog ruskog obavještajnog operativca koji radi u UN i koji je zloupotrijebio svoje privilegije boravka u SAD'', rekao je portparol američke Misije za Rojters.

Protjerivanje je dodatak na zahtjev za 12 ruskih diplomata u misiji UN u Njujorku, kojima je Vašington takođe naredio da napuste SAD zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbjednost.

''Žalimo što smo se našli u ovoj situaciji, ali sarađujemo sa zemljom domaćinom. Ovu odluku čini malo teškom za razumijevanje to što je ruski član osoblja trebalo da završi svoj zadatak 14. marta'', izjavio je danas portparol UN Stefan Dižarik povodom protjerivanja ruskog člana osoblja UN.

Ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja saopštio u ponedjeljak da je od 12 ruskih diplomata zatraženo da napuste SAD do 7. marta.

On je to opisao kao ''neprijateljski'' potez SAD i rekao da će Rusija odgovoriti ''jer je to diplomatska praksa''.

O ostalim dešavanjima u Ukrajini možete pročitati OVDJE.