Slavlje se pretvorilo u dramu: 17 osoba završilo u bolnici

AHEN - Sedamnaest osoba završilo je u bolnici nakon proslave održane u Centru za gluve i nagluve osobe u njemačkom Ahenu, a nadležne službe sumnjaju da je uzrok zdravstvenih tegoba bila pokvarena hrana.

Prema podacima vatrogasne službe, svi oboljeli žalili su se na slične probavne smetnje, zbog čega su na teren upućene ekipe hitne pomoći i vatrogasci.

Šest osoba zadobilo je umjereno teške simptome, dok je preostalih 11 imalo lakše zdravstvene tegobe i svi su prevezeni u bolnicu radi daljeg liječenja i posmatranja.

Zdravstvene vlasti pokrenule istragu

Pošto su svi oboljeli prijavili gotovo identične simptome, zdravstvene vlasti pretpostavljaju da je riječ o trovanju hranom, iako za sada nije poznato koja je namirnica izazvala probleme.

Na mjesto događaja izašli su i predstavnici zdravstvenog ureda koji su pokrenuli istragu, dok su u objektu obavljena dodatna mjerenja kako bi se isključili drugi mogući uzroci, poput prisustva opasnih gasova ili hemijskih materija.

Prema dosadašnjim rezultatima, nisu utvrđene nikakve druge nepravilnosti.

Prevoditelji pomogli u komunikaciji

Budući da su svi oboljeli bili gluve osobe, u komunikaciji između pacijenata i hitnih službi pomagali su prevodioci za znakovni jezik koji su već bili prisutni na događaju.

Njihovo prisustvo omogućilo je brzu razmjenu informacija i efikasno zbrinjavanje svih učesnika, dok zdravstvene vlasti nastavljaju analizu uzoraka hrane kako bi utvrdile tačan uzrok incidenta, navodi "Fenix-Magazin".