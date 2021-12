Snimci dronom otkrivaju šta je smrtonosni tornado ostavio za sobom

Shrvani stanovnici Kentakija, od kojih su mnogi ostali bez struje, gasa ili čak krova nad glavom, probudili su se u nedjelju u apokaliptičnom krajoliku nakon prolaska niza razornih tornada koji su brisali kuće, stabla, sve što im se našlo na putu i usmrtili najmanje 100 ljudi.

Male su nade da će se pronaći preživjeli pod ruševinama, navele su vlasti.

Spasilačke ekipe i volonteri i sami stanovnici počeli su dugotrajan proces raščišćavanja ruševina.

Snimci dronom otkrivaju razmjere razaranja.

A devastating, yet incredible, view from a drone in Bowling Green, Kentucky showing the path of destruction from a tornado. Video comes from @WHAS11 our @TEGNA affiliate in Louisville @wusa9 pic.twitter.com/eh7vDqB8P4

Vjeruje se da je najmanje 100 ljudi poginulo u prolasku tornada u području 320 kilometara od Srednjeg zapada i juga u petak naveče.

Šest je radnika poginulo u skladištu Amazona u Illinoisu i uništen je dom za starije i nemoćne u Misuriju.

Više od 70.000 ljudi ostalo je bez struje u Tenesiju.

Ali nigdje stanje nije tako katastrofalno kao u gradiću Mejfild u Kentakiju, gdje su snažni vjetrovi, a meteorolozi kažu da su takvi neuobičajeni u zimi, uništili tvornicu svijeća i policijske stanice.

U tom gradiću od 10.000 stanovnika na jugozapadu te savezne države tornada su kuće sravnila sa zemljom, oduvale krovove te izgužvala saobraćajne znakove.

The most intense damage I have found in #Mayfield. The entire path in the town is less than 2% of the total path length. Homes with only slabs remaining. #Tornado #wxtwitter pic.twitter.com/nXxoxNBVhY