U Velikoj Britaniji oboreni novi temperaturni rekordi

LONDON - Velika Britanija danas je drugi dan zaredom zabilježila najvišu temperaturu u maju otkako se vrše mjerenja, nakon što je u pojedinim dijelovima Londona izmjereno 35 stepeni Celzijusa, saopštila je britanska meteorološka služba (Met Office).

Prema privremenim podacima, temperatura od 35 stepeni zabilježena je na aerodromu Hitrou i u Kju Gardensu, dok je dan ranije u Kju Bridžu izmjereno 34,8 stepeni, čime je oboren prethodni majski rekord od 32,8 stepeni iz 1922. godine.

Meteorolozi navode da je ovo najraniji datum u godini od 1976. kada je u Velikoj Britaniji dostignuto 35 stepeni, prenosi Skaj njuz.

Istovremeno, Met Office izdao je upozorenje zbog mogućih grmljavinskih oluja širom Engleske, uz najavu lokalnih nepogoda praćenih munjama, gradom i jakim vjetrom, kao i obilnih padavina do 30 milimetara u roku od sat vremena.

Meteorološka služba navodi i da je u noći između ponedjeljka i utorka zabilježena takozvana „tropska noć“, kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni, a u južnom Londonu izmjeren je 21,3 stepena, piše Gardijan.

Stručnjaci upozoravaju da će u mnogim dijelovima Engleske i Velsa biti ispunjeni uslovi za toplotni talas, pri čemu su za takav status potrebne temperature iznad definisanog praga tokom najmanje tri uzastopna dana.

Najviši prag za toplotni talas u ovom dijelu godine iznosi 28 stepeni za London i područja sjeverno od glavnog grada.

Britanski meteorolozi najavljuju da će temperature od sredine sedmice početi da opadaju, ali da će u većem dijelu zemlje i dalje biti suvo i sunčano.

Prema ranijim analizama britanske meteorološke službe, učestalost rekordno visokih temperatura u maju danas je oko tri puta veća nego u prirodnim klimatskim uslovima bez uticaja emisije gasova sa efektom staklene bašte.