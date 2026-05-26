Pristup internetu u Iranu počeo je da se obnavlja nakon gotovo tromjesečne blokade, izjavio je prvi potpredsjednik zemlje.

Iranska vlada ukinula je pristup internetu nakon američkih i izraelskih napada 28. februara, a zvaničnici su kao razlog naveli sprečavanje nadzora, špijunaže i sajber napada, piše BBC.

„Preduzet je prvi korak ka slobodnom i regulisanom pristupu sajber prostoru“, objavio je u utorak na društvenoj mreži X prvi potpredsjednik Mohammad Reza Aref.

Djelimična obnova veze

Organizacije za praćenje interneta Netblocks i Kentik izvijestile su o „djelimičnoj“ obnovi veze u utorak oko 15 časova po našem vremenu, ali su iz Kentika upozorili da je većina mreža i dalje van funkcije.

Riječ je o jednom od najdužih zabilježenih gašenja interneta na nacionalnom nivou u svijetu. Iz Netblocksa su poručili kako je neizvjesno da li će ponovno uspostavljanje internet veze biti održivo.

„Prethodne digitalne blokade u Iranu pokazale su da proces obnove može trajati satima i da nije tako jednostavan kao postupak gašenja“, rekao je za BBC Verify Isik Mater, direktor istraživanja u Netblocksu, prenosi Index.

Prije ove blokade, Iran je imao puni pristup internetu tek oko mjesec dana, i to nakon prethodnog prekida koji je uveden tokom smrtonosnog gušenja antivladinih protesta u januaru.