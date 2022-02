Ukrajina: Rusi napali vrtić; Peskov: Situacija eskalira

MOSKVA - "Ruske okupacijske trupe" granatirale su vrtić na istoku Ukrajine, tvrdi ukrajinska vojska.

Prema izvještajima vojske, nema prijavljenih žrtava.

Twitterom kruže snimci i fotografije ovog navodnog događaja. Prema pisanju pojedinih medija, napad se doogodio jutros oko devet časova, dok su djeca bila u vrtiću.

Russia-backed forces shelled the music room of a kindergarten in far-eastern Stanytsia Luhanska, Luhansk region, at 9am this morning, according to local reports, local city admin, & NGO Proliska. Children were present but unharmed. Two teachers said to have suffered concussions. pic.twitter.com/8zjX2OvatV